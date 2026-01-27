Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Lukoil cere scutiri fiscale Guvernului rus după scăderea preţului petrolului

U.B.
Companii / 27 ianuarie, 09:40

Lukoil cere scutiri fiscale Guvernului rus după scăderea preţului petrolului

Cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, Lukoil, a cerut Guvernului rus scutiri fiscale, după ce cotaţiile ţiţeiului rusesc Ural au scăzut semnificativ şi se tranzacţionează cu un discount de aproape 50% faţă de preţul internaţional de referinţă, potrivit Agerpres.

Lukoil propune cabinetului şi Ministerului Energiei modificarea mecanismului de stabilizare a preţurilor pentru a reduce povara fiscală şi, eventual, a primi plăţi compensatorii de la bugetul federal, notează Agerpres.

Mecanismul, introdus în 2018, compensează companiile petroliere când preţurile combustibililor rămân sub nivelul de referinţă internaţional şi le cere să plătească suplimentar statului când preţurile depăşesc acest nivel. Lukoil solicită ca discountul aplicat ţiţeiului în scopuri fiscale să fie plafonat la 10-15 dolari per baril, pentru a evita plăţi suplimentare către buget, conform sursei citate.

Producătorii ruşi ar urma să plătească în decembrie aproximativ 13 miliarde de ruble (170 milioane de dolari) dacă nu se fac modificări la mecanismul de stabilizare a preţurilor, adaugă Agerpres.

Banca Centrală a Rusiei a raportat recent că discountul Ural faţă de Brent a crescut la 23% în noiembrie, de la 17% în octombrie. Creşterea indică presiuni asupra veniturilor statului din exporturile de petrol şi gaze, principala sursă de venit bugetar, completează sursa citată.

Adjunctul guvernatorului Băncii Rusiei, Alexei Zabotkin, a declarat că extinderea discountului este un fenomen temporar, precum în 2023, şi că exportatorii ruşi şi-au diversificat rutele şi s-au adaptat la noile realităţi economice, potrivit Agerpres.

