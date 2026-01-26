Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

MAE: Atenţionare de călătorie în Macedonia de Nord din cauza protestelor transportatorilor de marfă

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 19:02

MAE: Atenţionare de călătorie în Macedonia de Nord din cauza protestelor transportatorilor de marfă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească spre sau dinspre Republica Macedonia de Nord că asociaţiile transportatorilor de marfă au anunţat acţiuni de protest la mai multe puncte de trecere a frontierei, începând de luni, ora locală 12:00, existând posibilitatea ca acestea să se extindă pe o perioadă de până la şapte zile, conform Agerpres.

În acest context, MAE precizează că traficul va fi restricţionat pentru vehiculele de marfă la punctele de trecere a frontierei Deve Bair, Delchevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medzitlija, Kjafasan, Blace şi Blato, atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire, cu excepţia transporturilor încărcate cu medicamente şi animale vii, precum şi a celor specifice de securitate, în timp ce traficul de pasageri se va desfăşura fără impedimente la toate punctele de trecere a frontierei, potrivit Agerpres.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite, pe cât posibil, zonele de frontieră menţionate, să se informeze în mod constant despre condiţiile de trafic şi eventualele restricţii şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi ale forţelor de ordine, a relatat Agerpres.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul Ambasadei României la Skopje: +389 23 228 058, apelurile fiind preluate şi, după caz, redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), în regim de permanenţă. De asemenea, românii aflaţi în situaţii dificile, speciale sau de urgenţă pe teritoriul Republicii Macedonia de Nord pot apela numărul de urgenţă al Ambasadei la Skopje: +389 70 239 980, conform Agerpres.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor de internet consular-protection.ec.europa.eu, skopje.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte că cetăţenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, potrivit Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 ianuarie
Ediţia din 26.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb