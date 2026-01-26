MAE: Atenţionare de călătorie în Macedonia de Nord din cauza protestelor transportatorilor de marfă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească spre sau dinspre Republica Macedonia de Nord că asociaţiile transportatorilor de marfă au anunţat acţiuni de protest la mai multe puncte de trecere a frontierei, începând de luni, ora locală 12:00, existând posibilitatea ca acestea să se extindă pe o perioadă de până la şapte zile, conform Agerpres.

În acest context, MAE precizează că traficul va fi restricţionat pentru vehiculele de marfă la punctele de trecere a frontierei Deve Bair, Delchevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medzitlija, Kjafasan, Blace şi Blato, atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire, cu excepţia transporturilor încărcate cu medicamente şi animale vii, precum şi a celor specifice de securitate, în timp ce traficul de pasageri se va desfăşura fără impedimente la toate punctele de trecere a frontierei, potrivit Agerpres.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite, pe cât posibil, zonele de frontieră menţionate, să se informeze în mod constant despre condiţiile de trafic şi eventualele restricţii şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi ale forţelor de ordine, a relatat Agerpres.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul Ambasadei României la Skopje: +389 23 228 058, apelurile fiind preluate şi, după caz, redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), în regim de permanenţă. De asemenea, românii aflaţi în situaţii dificile, speciale sau de urgenţă pe teritoriul Republicii Macedonia de Nord pot apela numărul de urgenţă al Ambasadei la Skopje: +389 70 239 980, conform Agerpres.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor de internet consular-protection.ec.europa.eu, skopje.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte că cetăţenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, potrivit Agerpres.