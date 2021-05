MAM Bricolaj, peste 1 milion de clienţi în 10 ani de activitate

MAM Bricolaj, companie românească din industria de bricolaj, a ajuns, în 10 ani de activitate, la 1 milion de clienţi. În prezent, pune la dispoziţia românilor peste 10.000 de produse în trei locaţii, iar investiţiile din ultimul deceniu se ridică la 5 milioane de euro, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

MAM Bricolaj anunţă că a atins obiectivul de 1 milion de clienţi. Compania fondată în 2011 a reuşit să devină, în mai puţin de un deceniu, una dintre cele mai populare destinaţii de shopping din domeniu. Mai mult decât atât, MAM Bricolaj a dezvoltat în acest interval cel mai inovator şi eficient sistem de achiziţie a materialelor pentru mobilier şi este singurul magazin de profil cu autoservire.

În prezent, MAM Bricolaj este un reper în domeniu atât pentru persoanele care activează în producţia de mobilă, cât şi pentru cei pasionaţi şi înclinaţi spre proiecte de tip DIY - Do It Yourself. Compania pune la dispoziţia clienţilor un portofoliu cu peste 10.000 de produse în trei locaţii din Bucureşti în zona Morarilor, Berceni şi Prelungirea Ghencea. Cel mai nou magazin, cel din Prelungirea Ghencea, a fost inaugurat în 2021 şi are o suprafaţă totală de 1.500 metri pătraţi cu o suprafaţă de vânzare de 1.000 metri pătraţi. Strategia companiei pe termen lung vizează atât consolidarea prezenţei în Capitală, cât şi extinderea la nivel naţional.

MAM Bricolaj a înregistrat o cifră de afaceri de 8 milioane de euro în 2020, ceea ce reprezintă o creştere de 36% faţă de 2019. În primul deceniu de activitate, compania a investit 5 milioane de euro în amenajarea spaţiilor comerciale, dar şi în achiziţia de utilaje şi tehnologii pentru digitalizarea companiei.

Portofoliul de produse este compus în proporţie de 80% din articole destinate producerii de mobilier precum balamale, glisiere, pal melaminat. 20% din portofoliu reprezintă produse conexe, cum ar fi chiuvete, decoraţiuni, produse de curăţenie, produse electrice, corpuri de iluminat, vopsele şi altele. Totodată, MAM Bricolaj oferă servicii de proiectare mobilier, debitare panouri, aplicare cant ABS, găurire şi frezare pe CNC. Pe lângă gama variată de produse şi servicii, toţi clienţii MAM Bricolaj beneficiază de consiliere profesională la cel mai înalt nivel prin intermediul consultanţilor de vânzări foarte bine instruiţi în domeniu, astfel încât orice decizie de achiziţie să fie cea mai bună.

"În aprilie 2021, am sărbătorit primii 10 ani de MAM Bricolaj şi acum anunţăm atingerea bornei de o importanţă extraordinară pentru noi: clientul cu numărul 1.000.000. Ne bucură enorm această reuşită, deoarece în aceşti 10 ani de activitate ne-am bazat pe susţinerea clienţilor noştri care ne-au determinat să devenim din ce în ce mai buni, să ţinem pasul cu viziunea şi cerinţele lor şi să ne asigurăm că de fiecare dată le putem pune la dispoziţie materialele, suportul şi expertiza echipelor noastre de consultanţi profesionişti. În 2021, am inaugurat şi al treilea magazin, din Prelungirea Ghencea, şi ne bucurăm să vedem roadele muncii noastre în mulţumirea clienţilor şi că am devenit o resursă importantă pentru proiectele şi dorinţele mai mari sau mai mici ale românilor. În continuare ne vom implica activ pe piaţa materialelor şi accesoriilor pentru mobilier, astfel încât să reuşim să răspundem cât mai bine nevoilor oamenilor care au investit încredere în noi", a declarat Cristian Găvan, fondator MAM Bricolaj.