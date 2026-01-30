Managerii de fonduri: Cererea ridicată susţine creşterile de la BVB; piaţa are nevoie de noi listări

Cererea pentru acţiunile listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), provenită atât din partea investitorilor de retail, cât şi a celor instituţionali, este mult mai mare decât oferta, fapt care a susţinut creşterile puternice ale cotaţiilor din ultima perioadă şi a favorizat, totodată, reveniri mai rapide ale preţurilor după scăderi abrupte, potrivit opiniilor exprimate ieri de managerii de fonduri, cu ocazia unei conferinţe de presă organizate de Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Apariţia unor perioade de scădere la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) nu ar diminua masiv numărul investitorilor în fonduri, mai susţin managerii, care punctează însă că este nevoie de noi listări de companii la bursă, provenite din zona privată sau din partea statului, inclusiv de vânzări de pachete de acţiuni ale unor emitenţi deja listaţi, mai ales în contextul actual al evaluărilor ridicate.

• Mihnea Bărbulescu: ”Sunt încrezător că drumul pe care l-am construit va continua, în orice condiţii de piaţă”

Ideea pe care o promovăm este investiţia recurentă pe termen lung, a afirmat Mihnea Bărbulescu, membru în board-ul Erste Asset Management, adăugând că, în aceste condiţii, o perioadă cu o evoluţie mai puţin favorabilă a bursei poate fi privită ca un cadou pentru investitorii care acumulează.

”Eu nu cred că volatilitatea pieţei financiare este un lucru rău; este un lucru bun şi nu cred că pierdem investitori dacă bursa locală (n.r. va avea o perioadă mai slabă). Dacă ne uităm cu atenţie în jur, observăm că am făcut parte dintr-un trend regional. Nu am fost unica stea strălucitoare, am fost parte dintr-un context regional, cu anumite elemente comune. Eu sunt încrezător că drumul pe care l-am construit, ajungând la 1,1 milioane de investitori (n.r. în fondurile de investiţii), va continua în orice condiţii de piaţă”, a spus Mihnea Bărbulescu.

• Dan Dascăl: ”Ne aşteptăm ca piaţa să se dezvolte în continuare, să crească numărul de emitenţi listaţi”

Contextul actual este propice pentru noi listări, ceea ce va creşte oferta bursei pentru investitori, a spus Dan Dascăl, CEO al BT Asset Management.

Directorul societăţii de administrare a fondurilor de investiţii a Băncii Transilvania a afirmat: ”Numărul investitorilor în fondurile de acţiuni a crescut foarte mult, cu o rată mult mai mare de creştere în ultimii ani. Avem peste 200.000 de investitori în fondurile de acţiuni, ceea ce, împreună cu cei peste 200.000 de investitori de la bursă (n.r. numărul conturilor investitorilor deschise la casele de brokeraj), explică aprecierile de la BVB, deoarece creşte cererea de cumpărare şi în rândul retailului. Ne bazăm în continuare pe faptul ca această cerere se va menţine pe un trend ascendent. Ne bucură interesul investitorilor de retail pentru bursă; se dovedesc o forţă de care trebuie să ţinem seama şi mă aştept ca acest număr să crească în continuare. Bineînţeles, ne aşteptăm ca piaţa să se dezvolte în continuare, să crească numărul de emitenţi listaţi la bursă”.

În opinia CEO-ului BT Asset Management, oferta oarecum redusă de acţiuni explică, probabil, creşterea ceva mai mare din ultima vreme a bursei noastre decât a celor din regiune şi din Europa de Vest. ”Contextul este propice pentru listări noi, pentru listări secundare, ceea ce va creşte oferta bursei pentru investitori”, a spus Dan Dascăl.

• Adrian Negru: ”Nivelul de evaluare la momentul actual ar face orice proprietar de companie să fie mai mult decât fericit să vină la bursă”

Soluţia pentru ca toţi actorii pieţei să rămână într-un oarecare echilibru ar fi listările de noi companii la BVB, consideră Adrian Negru, CFA, CEO al Raiffeisen Asset Management.

”Cred că nivelul de evaluare la momentul actual ar face orice proprietar de companie să fie mai mult decât fericit să vină la bursă într-o astfel de perioadă. În acelaşi timp, la cât de mult s-au consolidat activele jucătorilor instituţionali locali, fie că vorbim de fonduri de investiţii, de fonduri de pensii facultative sau obligatorii, toată lumea este în căutare de alternative de investiţii. Există un dezechilibru între cerere şi oferta de acţiuni locale, în sensul că cererea pare mult mai mare decât este oferta disponibilă de acţiuni. Atunci, cred că un val de listări, fie companii private, fie chiar pachete ale unor companii de stat, ar fi mai mult decât binevenite la bursă în această perioadă”, a spus Adrian Negru.

În opinia sa, dezechilibrul dintre cererea şi oferta de acţiuni de la BVB ar face ca orice scădere să fie de relativ scurtă durată.

”Am văzut asta în ultimii şase-şapte ani, când performanţa pieţei locale nu doar că a fost mai bună în comparaţie cu a multor alte pieţe, dar şi amplitudinea scăderilor a fost mai redusă. Mă refer, în special, la revenirile de după evenimente semi-dramatice, precum pandemia Covid în anul 2020 sau începerea războiului din Ucraina în 2022, când practic, după câteva săptămâni, piaţa a recuperat integral scăderile, ceea ce se datorează cererii extrem de solide”, a spus Adrian Negru, adăugând: ”Sigur că nimeni nu se bucură de scăderi. Deşi e uşor de spus că orice scădere poate fi o oportunitate de cumpărare, pe de altă parte, orice scădere este dureroasă. Doar cine nu a pierdut bani în investiţii poate să spună altceva. Oricât de mult ai încerca să te autosugestionezi, dacă vezi în următoarea săptămână minus 20% (n.r. în portofoliu), sentimentul va fi cât se poate de prăpăstios. Chiar dacă, în realitate, ar fi o oportunitate, sentimentul se va deteriora”.

În opinia CEO-ului Raiffeisen Asset Management, oportunitatea în cazul titlurilor de stat româneşti este cât se poate de evidentă.

”Tot ceea ce vedem în ultimele trimestre, când am avut parte de ajustări fiscal-bugetare care, până la urmă, au presupus creşteri de taxe, poate că la nivel public au fost percepute ca fiind dureroase. Dar mă gândesc la modul în care este perceput acest fenomen din afară faţă de modul în care este perceput de către noi intern. Nu ştiu dacă investitorii străini şi marile bănci internaţionale au fost vreodată mai optimiste cu privire la România şi la titlurile de stat româneşti decât în momentul actual. Acest lucru se vede în cotaţiile titlurilor de stat, unde de câteva luni de zile observăm o comprimare constantă a costului de finanţare. Din punctul meu de vedere, spread-ul României, faţă de cel al cam tuturor ţărilor din jur, lasă foarte mult loc de scădere în continuare a dobânzilor şi cred că aici oportunitatea este enormă. Dacă ne uităm şi la nivelul activelor, la cât de mulţi bani sunt în fondurile de obligaţiuni şi, mai ales, dacă vom avea curajul ca investitori şi inclusiv noi, ca administratori, să mergem pe maturităţi ceva mai lungi, cred că se vor putea face foarte mulţi bani mizând pe acest trend în care România, în sfârşit, în al doisprezecelea ceas, a început să îşi pună finanţele în ordine. Şi principala clasă de active din care se va putea profita vor fi titlurile de stat şi fondurile de obligaţiuni”, a punctat Adrian Negru.