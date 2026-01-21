Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Marcel Ciolacu reia discuţiile privind construirea unui spital municipal în Buzău

S.B.
Politică / 21 ianuarie, 12:05

Marcel Ciolacu reia discuţiile privind construirea unui spital municipal în Buzău

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a reluat discuţiile privind construirea unui spital municipal în municipiul Buzău, în cadrul unei întâlniri de lucru la care au participat primarul Constantin Toma, preşedintele PSD Buzăuu, deputatul Romeo Lungu, şi omul de afaceri Ali Hamzeh, informează news.ro.

Potrivit autorităţilor judeţene, discuţiile au vizat stadiul proiectului noului spital, precum şi posibilitatea dezvoltării unei structuri medicale integrate la nivel judeţean, prin crearea unui consorţiu care să coordoneze mai eficient serviciile de sănătate existente.

Marcel Ciolacu a declarat că proiectul spitalului municipal rămâne o prioritate pentru administraţia judeţeană şi că este necesară accelerarea paşilor administrativi pentru transformarea discuţiilor în proiecte concrete, cu impact direct asupra accesului buzoienilor la servicii medicale.

” Am discutat aplicat despre serviciile medicale din judeţ, alături de Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, Ali Hamzeh, patronul Agrinvest, un om care sprijină concret construirea viitorului spital, şi deputatul Romeo Lungu. Am analizat importanţa acestui proiect major pentru comunitate, dar şi necesitatea unui consorţiu medical judeţean, care să lege mai bine serviciile de sănătate şi să folosească eficient resursele existente. Sunt demersuri esenţiale pentru ca buzoienii să aibă acces la servicii medicale de calitate, aici, acasă, şi pentru a le îmbunătăţi viaţa pe termen lung. Următorul pas este transformarea acestor discuţii în proiecte concrete, astfel încât rezultatele să se vadă cât mai repede în viaţa de zi cu zi a buzoienilor”, a transmis Marcel Ciolacu.

La rândul său, deputatul PSD Romeo Lungu a subliniat importanţa dezvoltării unor servicii medicale moderne, accesibile la nivel local, arătând că ideea unui consorţiu medical judeţean ar putea contribui la o utilizare mai eficientă a resurselor şi la îmbunătăţirea traseului pacientului în sistemul sanitar.

La întâlnire a participat şi omul de afaceri Ali Hamzeh, patronul Agrinvest, aflat pentru prima dată într-o reuniune oficială de lucru alături de autorităţile locale pe tema acestui proiect. Hamzeh este cel care pune la dispoziţie terenul pe care ar urma să fie construit spitalul municipal, contribuind astfel la demararea iniţiativei.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma anunţa în luna august, într-o postare pe Facebook că, deşi Buzăul traversează „vremuri dificile din punct de vedere financiar”, proiectul de realizare a unui Spitalul Municipal continuă.

„Se lucrează în acest moment la Studiul de fezabilitate pentru construirea acestui spital şi aceasta se datorează Fundaţiei Umanitare Agrinvest şi omului extraordinar Ali Hamzeh, patronul Agrinvest, care după ce a donat municipiului Buzău terenul necesar de peste 7 hectare şi a plătit şi PUZ-ul, plăteşte acum cu bani mulţi şi întocmirea acestei documentaţii”, a transmis în mesajul său Constantin Toma.

Potrivit acestuia, studiul urma să fie finalizat până la sfârşitul acestui an.

„Mulţumim din tot sufletul conducerii Fundaţiei, pentru că astfel de gesturi sunt extrem de rare în istoria Buzăului”, a subliniat primarul.

Toma avertiza însă că „după finalizarea acestui studiu va urma faza cea mai dificilă, întocmirea proiectului tehnic şi execuţia spitalului, pentru că va fi nevoie de foarte, foarte mulţi bani”.

