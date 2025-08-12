Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Marius Budăi: ”Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 şi 2”

S.B.
Politică / 12 august, 10:49

Marius Budăi: "Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 şi 2"

Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 şi 2 de măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan, anunţă fostul ministru al Muncii, deputatul Marius Budăi, informează Agerpres.

Potrivit unei postări făcute de acesta pe contul său de Facebook, introducerea impozitului progresiv ar conduce la atragerea la bugetul de stat a unor venituri suplimentare de 59 de miliarde de lei anual.

Fostul ministru consideră că o astfel de măsură se impune cu atât mai mult cu cât foarte multe state dezvoltate din Uniunea Europeană aplică impozite graduale, în funcţie de venituri.

'În toate ţările dezvoltate din Uniunea Europeană (Germania, Franţa, Luxemburg, Belgia, Austria, Malta, Italia etc) se aplică cu succes impozitarea progresivă, în România, partidele de dreapta se încăpăţânează să menţină cota unică şi iau câte 100-200 de lei de la seniori, de la mame care îşi cresc copiii, de la gravide sau lăuze care îşi cresc copiii şi de la veteranii de război. Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 şi Pachetul 2 de măsuri Bolojan. În scenariul prezentat de EUROMOD, în analiza sa pentru Comisia Europeană, cu o creştere de 2 puncte procentuale la cei cu venituri peste medie s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior. Deci, plăteşti un 12% la venit, dar nu mai plăteşti TVA de 21%, ci de 19%, nu mai plăteşti impozit pe dividende de 16% ci de 10%, nu mai plăteşti CASS la pensiile de peste 3.000 de lei', a afirmat Budăi.

El subliniază că actuala 'cotă unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate' şi atrage atenţia că 'inegalităţile economice se vor accentua, iar cei săraci devin tot mai vulnerabili, iar cei bogaţi îşi sporesc averea'.

'Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens cu restul ţărilor dezvoltate din Uniunea Europeană şi să aplicăm impozitarea progresivă, oricum la asta vom ajunge', avertizează fostul ministru în aceeaşi postare.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 11:14)

    Nu se doreste sa se introduca impozitarea progresiva,datorita escrocilor cu salarii foarte mari(vor pierde mai mult decat prin impozitarea prin cota unica).Acesta e principalul motiv al refuzului principalilor escroci din guvern si parlament.Tot din acest motiv nu vor disparea ”salariile si pensiile speciale”.Vor incerca de fatada,dar nu vor dorii,de escroci ce sunt.

    Acord

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 11:17)

    progresiva nu inseamna ca cei cu salariul sau venituri mici vor ramene la fel , daca vrei sa o faci ca-n tarile dezvoltate vor trebui sa fie transe incepand cu zero plsu deduceri, ei cred ca au facut calculul, cei mici platesc la fel , cei bogati mai mult statul fara fund castiga

    Acord

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 11:56)

    Si bolojan face parte din ”tagma jefuitorilor”.Vor lua mai mult masuri pentru cei cu castiguri pana la mediu.Escroci au fost si escroci vor ramane.

    Acord

