Matej Rigelnik: "Fondul Proprietatea are nevoie de transparenţă, nu de sinecuri"

• Interviu cu Matej Rigelnik, candidat la Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea

În septembrie, la Adunarea Generală a Acţionarilor Fondului Proprietatea, un grup de acţionari de retail, constituit ad-hoc printr-o mobilizare fără precedent, a reuşit să impună o serie de decizii majore: au respins propunerea de numire a unui nou administrator al Fondului, au revocat vechiul Comitet al Reprezentanţilor şi l-au ales pe Istvan Sarkany ca membru al noului comitet. Rezultatul, obţinut cu o majoritate covârşitoare, a reflectat influenţa tot mai mare a grupului acţionarilor de retail, organizaţi pe fondul unei schimbări semnificative în structura acţionariatului fondului.

Înaintea următoarei AGA a Fondului Proprietatea, programate pentru 20 noiembrie, acest grup, care a impresionat prin acţiunea comună, şi-a stabilit opţiunile de vot pentru noul Comitet al Reprezentanţilor. Aceştia sunt: Matej Rigelnik, Florian Munteanu, Andrei-Octav Moise şi Mihai Sebea.

L-am invitat pe Matej Rigelnik, reprezentantul celui mai mare acţionar la Fondul Proprietatea, să vorbească despre ce înseamnă această schimbare de paradigmă şi de ce crede că Fondul Proprietatea trebuie să-şi regăsească încrederea.

Reporter: Domnule Matej Rigelnik, în cadrul dezbaterii despre viitorul Fondului Proprietatea aţi vorbit despre un „sistem de tip castă” în jurul Fondului. Ce aţi vrut să spuneţi exact?

Matej Rigelnik: Când am început să investesc în Fondul Proprietatea, am întâlnit mulţi investitori de retail care luptau pentru drepturile lor, dar care nu erau informaţi şi nici ascultaţi. Am realizat că există un sistem închis, o ierarhie rigidă în care câţiva oameni deţin informaţia şi influenţa, în timp ce restul sunt ţinuţi la distanţă. Nu este o conspiraţie, ci un adevăr neplăcut. În loc de guvernanţă corporativă, avem o castă care ia deciziile fără să se consulte cu cei care, în mod real, deţin fondul: mai precis, acţionarii.

Reporter: La Adunarea Generală a Fondului Proprietatea din 29 septembrie au fost luate câteva hotărâri fără precedent. Cum aţi trăit acel moment?

Matej Rigelnik: A fost, sincer, un moment extraordinar. Investitorii de retail au înţeles că sunt mulţi, că au drepturi şi că, împreună, pot schimba direcţia Fondului. Au votat şi au demis vechiul Comitet.

A fost o victorie a democraţiei acţionarilor. După ani de apatie şi de decizii luate în spatele uşilor închise, am văzut pentru prima dată ce înseamnă o comunitate de investitori care se ridică şi spune: Fondul ne aparţine nouă.

Reporter: Candidatura dumneavoastră, alături de Andrei-Octav Moise, Florian Munteanu şi Mihai Sebea, pare să marcheze o ruptură de trecut. Ce aduceţi nou?

Matej Rigelnik: În primul rând, aducem normalitate. Suntem acţionari ai Fondului Proprietatea, nu oameni numiţi politic sau administrativ.

Noi nu vrem să trăim din fond, ci să-l facem să trăiască prin noi. Venim cu experienţă din investiţii, management, antreprenoriat şi guvernanţă - dar şi cu ceva ce nu se poate cumpăra: credibilitatea câştigată prin implicare reală.

Reporter: Aţi spus că Fondul Proprietatea are nevoie de „sfârşitul sinecurilor”. Cum s-ar traduce asta în practică?

Matej Rigelnik: Foarte simplu: eliminarea compensaţiilor nemeritate. Membrii Comitetului trebuie să-şi câştige încrederea înainte să primească remuneraţie.

Responsabilitatea nu trebuie să se oprească acolo unde începe confortul. Dacă vrem să fim un exemplu de guvernanţă, trebuie să începem cu noi.

Reporter: Care sunt primele trei lucruri pe care vreţi să le schimbaţi dacă veţi fi ales?

Matej Rigelnik: În primul rând, transparenţa costurilor - un audit al cheltuielilor şi publicarea tuturor compensaţiilor.

În al doilea rând, comunicarea cu acţionarii - un dialog permanent, nu doar o dată pe an, şi implementarea unui sistem de vot electronic care să le dea o voce reală şi acţionarilor mici.

În al treilea rând, ridicarea standardelor de guvernanţă - alinierea la normele OCDE şi o raportare clară a conflictelor de interese.

Reporter: Cum vă poziţionaţi faţă de ideea că un profesionist străin nu ar înţelege interesele acţionarilor români?

Matej Rigelnik: Am auzit şi acest argument, dar îl consider greşit. Faptul că vin din afara sistemului e un avantaj. Pot privi lucrurile obiectiv, fără presiuni şi fără reţele locale de influenţă. Am lucrat îndeosebi în domeniul guvernanţei şi managementul riscului, iar principiile sunt aceleaşi peste tot: integritate, transparenţă şi respect pentru investitori.

Reporter: Ce aţi învăţat discutând direct cu acţionarii de retail?

Matej Rigelnik: Am învăţat că oamenii nu cer imposibilul. Cer respect, informaţie şi coerenţă.

Am vorbit cu sute de acţionari, iar mesajul lor este constant: vrem să ştim ce se întâmplă cu banii noştri. În momentul în care un fond îşi ascunde deciziile, nu mai e investiţie, e loterie.

Reporter: Aţi spus odată că „o guvernanţă bună nu înseamnă control, ci grijă”. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?

Matej Rigelnik: Înseamnă responsabilitate faţă de capital şi faţă de încrederea care vine odată cu el.

Cine administrează Fondul trebuie să înţeleagă că fiecare acţiune înseamnă economiile cuiva, munca cuiva, speranţa cuiva.

Când tratezi încrederea ca pe un bun comun, nu ca pe o formalitate, atunci începi să conduci cu adevărat.

Reporter: Ce mesaj aveţi pentru acţionarii care vor merge la vot pe 20 noiembrie?

Matej Rigelnik: Le spun atât: puterea e în mâinile voastre.

Pentru prima dată, aveţi candidaţi care vin dintre voi, nu peste voi. Votaţi pentru transparenţă, pentru merit, pentru încredere.

Dacă acţionarii rămân uniţi, Fondul Proprietatea va deveni exact ceea ce trebuie să fie: un model de guvernanţă reală, nu o castă privilegiată.