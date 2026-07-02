MET Group anunţă schimbări la nivelul managementului

MET Group, compania energetică cu sediul central în Elveţia, anunţă numirea lui Gergely Szabo în funcţia de CEO al diviziei MET Sales and Trading şi a lui Tom Van de Cruys în rolul de CEO al diviziei MET Retail, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Numirea lui Gergely Szabo consolidează modelul integrat de business al MET Group şi permite companiei să valorifice noi oportunităţi pe pieţele de gaze naturale, GNL, energie electrică şi energie din surse regenerabile. Ocupând mai multe funcţii de conducere în cadrul MET Group, cea mai recentă fiind cea de CEO al MET Central Europe, Gergely are în spate aproape două decenii de experienţă în sectorul energetic, inclusiv operaţiuni comerciale şi dezvoltare regională în Europa.

MET Group a format o nouă Divizie de Retail pentru a îşi extinde portofoliul de clienţi şi a îmbunătăţi experienţa acestora. CEO-ul Diviziei de Retail, Tom Van de Cruys, are peste 25 de ani de experienţă în roluri de conducere pe pieţele de energie din Europa. A deţinut funcţii de senior management în Germania, Marea Britanie, Belgia, Franţa, Olanda, Spania şi Elveţia. Tom se va concentra pe extinderea prezenţei MET pe segmentul de retail şi pe consolidarea vizibilităţii brandului în Europa prin furnizarea de soluţii energetice inovatoare şi a unei experienţe superioare pentru clienţi.

Huibert Vigeveno, CEO MET Group, a declarat: „Sunt foarte încântat de numirile lui Gergely şi Tom. Un segment de Sales and Trading puternic şi agil, precum şi crearea Diviziei de Retail reprezintă etape importante în atingerea obiectivului nostru de a deveni un campion european al energiei.”