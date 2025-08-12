Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Mickey Mouse la facultate

Cătălin Avramescu
Ziarul BURSA #Editorial / 12 august

Cătălin Avramescu

Umblam pe stradă zilele trecute, când atenţia mi-a fost atrasă de nişte reclame. Aflându-mă în Marea Britanie, reclamele sunt britanice, la universităţi britanice. O universitate promite cazare garantată. Alta, nu-ştiu-ce carieră fenomenală. Alta, o diplomă nemaipomenită. Dacă te iei după afişe, ai senzaţia că majoritatea tinerilor de astăzi sunt nişte genii enciclopedice.

Din păcate, realitatea este cu totul alta. Mi-am dat seama de asta pe stradă, în metrou, la supermarket. O parte dintre cei pe care i-am văzut păreau să aibă probleme evidente, de comportament şi de exprimare. Nu degeaba s-a inventat expresia "creier TikTok”. Aceeaşi situaţie cam peste tot, inclusiv în România. Ce se petrece?

Discutam, aşadar, cu fratele meu despre educaţie. Îi spuneam ce reforme aş face eu dacă aş fi ministrul Educaţiei (nicio şansă, ştiu, dar putem specula). Îi explic schema. Şi la un moment dat omul îmi spune: "Asta ar însemna calitate. Dar din cauza asta nu o să vrea nimeni”.

Atunci mi-a picat fisa. Exact asta este explicaţia pe care o căutam. Am realizat că întregul sistem de educaţie este guvernat de ideea opusă: calitate zero. Exact asta se doreşte. Nu glumesc. Să începem cu guvernanţii. Pentru ei, oamenii educaţi sunt un pericol. Vă imaginaţi că cineva cu creier în cap votează asemenea politicieni?

Apoi, sunt studenţii şi părinţii lor. Desigur, nu toţi, dar destul de mulţi. A investi bani, eforturi şi timp în educaţie a devenit aproape fără sens. Tot ce doresc aceştia este o diplomă. O bucată de hârtie pe care să scrie ceva. Oricum, nu se uită nimeni, la angajare, dacă ai făcut studiile la Cambridge sau la Cucuieţi.

În fine, trebuie să recunoaştem, sunt şi profesorii şi administratorii din universităţi sau din şcoli. Iarăşi, nu-i acuz pe toţi. Dar sunt destui pentru a face masă critică. Pentru ei, scopul este chiar mediocritatea. Dacă eşti tu însuţi mediocru, cu cât studenţii sau elevii sunt mai puţin educaţi, cu atât sunt mai uşor de manipulat.

Să ne întoarcem puţin în Marea Britanie. Acolo situaţia are chiar accente comice. Cândva, Marea Britanie era invidia lumii educate. Şcolile private britanice scoteau absolvenţi care apoi intrau la unele dintre cele mai bune universităţi. Acum plăteşti un ban şi primeşti o diplomă Mickey Mouse. Nu este o glumă. Expresia descrie o diplomă într-o specialitate bizară, nou-inventată, care nu are nimic serios în spate şi a cărei utilitate pe piaţa muncii este nulă. La Staffordshire poţi obţine o diplomă în "studii David Beckham”. La Durham, în "studii Harry Potter”. La alte universităţi, în "managementul jocului de golf” sau în "ştiinţa surfului”. Plus un sac de "specializări” în feminism sau în "studii de media”.

Ceva asemănător se petrece în sistemul românesc de educaţie. Am observat un lucru ciudat. Mulţi tineri, în prezent, au probleme în identificarea unei discipline. Înainte, elevii şi studenţii studiau discipline precise precum Istoria. Aveai sertarul acela pe care scria Istorie, avea diverse compartimente precum Istoria României, şi le umpleai, treptat, cu lucruri care aveau legătură unele cu altele.

Acum nu mai este aşa. Dacă cineva are o informaţie - să zicem despre Mihai Viteazul - nu este ceva prins în cadrul unei discipline. Deci nu are cum să îl lege pe Mihai Viteazul de altceva (de pildă de istoria sfărşitului de secol XVI). Este o simplă informaţie culeasă de undeva, probabil de pe Internet.

Am avut aşteptări de la actualul ministru al Educaţiei. Nu îl cunosc personal, însă este, totuşi, profesor universitar la Cluj. În România, asta ar trebui să însemne ceva. Din păcate, văd aceeaşi linie pe care au avut-o şi mulţi dintre predecesorii domniei sale. Schimbă tot felul de nimicuri, a crescut birocraţia şi taie cheltuielile. Şi apoi ne mai mirăm că o parte din populaţia României se informează de pe TikTok?

Oricine este de bună-credinţă ştie exact ce este de făcut în învăţământ. Nici nu este greu. Primul pas este să îndepărtăm studenţii Mickey Mouse din registre. Nu din amfiteatre, pentru că oricum nu trec pe acolo. Statisticile dezvăluie un fapt înfiorător: două treimi dintre cei care se înscriu la facultate nu termină acel program în care s-au înscris. Atunci, de ce oferim atâtea locuri la admitere?

Al doilea este să reintroducem exemenele de admitere. Fără examene de admitere dispare, la liceu, o motivaţie majoră ca elevii să înveţe la materia X sau Y. Şi fără examene de admitere profesorii se trezesc la cursuri sau examene cu studenţi care nu au niciun nivel la materiile respective.

Al treilea este să închidem fabricile de diplome. Se iau diplome te-miri-unde. Eu aş pune două întrebări simple acestor pseudo-universităţi: aveţi profesori care respectă criteriile legale? Aveţi biblioteci cu publicaţii de specialitate în domeniile în care vreţi să daţi diplome? Nu? Lacătul pe uşă.

Şi poate Guvernul îşi aduce aminte să mai şi plătească profesorii. Acum câţiva ani i-a dus de nas cu nişte măriri care nu s-au mai făcut. Văd că toţi acum îşi plâng de milă: poliţişti, primari sau securişti. Toţi vor să rămână "speciali”. Doar în Educaţie salariile au rămas sub nivelul apei. Aşa că fac un apel la guvernanţi: când terminaţi de filmat mesajul zilei pe TikTok, poate vă apucaţi de rezolvat şi problemele Educaţiei.

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
