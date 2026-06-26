Microsoft majorează preţurile consolelor Xbox la nivel mondial

Microsoft a anunţat că va majora, începând cu 1 august, preţurile consolelor Xbox pe toate pieţele, invocând criza globală a componentelor electronice, care a dus la creşteri puternice ale costurilor memoriilor şi dispozitivelor de stocare utilizate în electronicele de consum, informează news.ro.

Compania va scumpi modelele Xbox cu stocare de 512 GB cu 100 de dolari, iar versiunile de 1 TB vor costa cu 150 de dolari mai mult. Totodată, Microsoft va retrage din ofertă modelul Xbox cu capacitate de stocare de 2 TB.

Reprezentanţii Xbox au declarat că preţurile memoriilor şi ale componentelor de stocare au crescut de peste 2,5 ori şi estimează că acestea s-ar putea dubla din nou până în toamna anului 2027. Potrivit companiei, industria jocurilor video este una dintre cele mai afectate de actuala criză din lanţurile de aprovizionare.

Nu este prima majorare de preţ. Microsoft a scumpit consolele Xbox de două ori şi anul trecut, pe fondul costurilor mai ridicate generate de tarife comerciale, al concurenţei intense şi al incertitudinilor privind cheltuielile consumatorilor.

Principalul concurent, Sony, a majorat la rândul său preţurile consolei PlayStation 5 în aprilie, după o scumpire similară aplicată şi în august anul trecut.

Şi alţi producători de electronice resimt presiunea costurilor. Apple a anunţat în această săptămână majorarea preţurilor pentru unele modele de iPad şi MacBook, explicând că nu mai poate absorbi creşterea accelerată a costurilor memoriilor şi componentelor de stocare, determinată de cererea uriaşă generată de dezvoltarea centrelor de date pentru inteligenţa artificială.

Potrivit Reuters, mai multe organizaţii din industriile auto, retail şi electronice au avertizat recent că cererea tot mai mare de cipuri de memorie pentru infrastructura AI riscă să provoace noi scumpiri ale produselor electronice şi perturbări ale lanţurilor de aprovizionare.

În paralel, Bloomberg News a relatat la începutul acestei luni că Microsoft pregăteşte concedieri importante în divizia Xbox şi reduceri semnificative ale bugetelor de marketing şi ale altor cheltuieli.