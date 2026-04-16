Ministerul Educaţiei a absorbit aproape jumătate din fondurile PNRR destinate sistemului de învăţământ

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 16 aprilie

Ministerul Educaţiei a absorbit aproape jumătate din fondurile PNRR destinate sistemului de învăţământ

English Version

Ministrul Educaţiei, Mihai Damian, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Iaşi, că instituţia pe care o conduce a reuşit să absoarbă aproape jumătate din fondurile alocate educaţiei prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în perioada 2021-2025, subliniind că obiectivul principal pentru următoarele luni este accelerarea implementării proiectelor rămase. Aflat într-o vizită de lucru în municipiul şi judeţul Iaşi, ministrul a precizat că autorităţile încearcă să intensifice ritmul de derulare al investiţiilor pentru a maximiza gradul de absorbţie înainte de expirarea termenului-limită impus de Comisia Europeană.

Aproximativ jumătate din fonduri au fost deja utilizate

Potrivit ministrului, gradul actual de absorbţie indică faptul că aproape 50% din fondurile europene destinate educaţiei prin PNRR au fost deja utilizate, însă restul sumelor trebuie contractate şi cheltuite într-un interval foarte scurt. „În aproape cinci ani de implementare, 2021-2025, aproximativ jumătate din fondurile alocate Educaţiei prin PNRR au fost absorbite. Mai avem câteva luni să absorbim cât mai mult din cealaltă jumătate. Este o provocare foarte mare”, a declarat Mihai Damian. Declaraţia vine în contextul în care toate proiectele finanţate prin PNRR trebuie finalizate până la 31 august 2026, termen care pune presiune suplimentară asupra instituţiilor publice şi beneficiarilor.

Termenele de rambursare au fost reduse semnificativ

Ministrul Educaţiei a subliniat că una dintre măsurile luate pentru sprijinirea implementării proiectelor a fost reducerea timpului necesar rambursării cheltuielilor către beneficiari. Potrivit acestuia, dacă la finalul anului trecut rambursările erau efectuate într-un interval de aproape 90 de zile, în prezent durata a fost redusă la mai puţin de 45 de zile, iar în anumite cazuri chiar la aproximativ 30 de zile. „Acest mesaj este important să ajungă la cei care implementează proiecte, de la beneficiarii direcţi până la constructorii sau furnizorii de echipamente şi mobilier. Trebuie să aibă încredere că în continuare vor primi banii la timp”, a afirmat ministrul. Oficialul consideră că reducerea termenelor de rambursare este esenţială pentru menţinerea ritmului investiţiilor şi pentru evitarea blocajelor financiare în lanţul de implementare.

Apel către constructori şi furnizori să accelereze lucrările

Mihai Damian a transmis şi un apel direct către firmele implicate în implementarea proiectelor educaţionale finanţate prin PNRR, solicitând accelerarea lucrărilor şi respectarea termenelor asumate. „Ei, de asemenea, trebuie să accentueze procesele de livrare, construcţiile pe care le au de făcut. Este nevoie de un efort suplimentar în perioada următoare”, a declarat ministrul.

În numeroase cazuri, proiectele din educaţie includ modernizarea unităţilor de învăţământ, digitalizarea infrastructurii şcolare, dotarea laboratoarelor, achiziţia de mobilier şi echipamente IT, precum şi construirea sau reabilitarea de campusuri şi cămine studenţeşti.

Ministerul introduce un „cod al culorilor” pentru monitorizarea riscurilor

Pentru o mai bună gestionare a implementării, Ministerul Educaţiei a colaborat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene la elaborarea unui sistem intern de monitorizare bazat pe un „cod al culorilor”, menit să evidenţieze mai clar proiectele aflate în dificultate sau în zone de risc. „Împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a fost stabilit un cod al culorilor pentru a evidenţia mai bine zonele de risc şi de optimizare a derulării proiectelor”, a explicat Mihai Damian. Acest mecanism ar urma să permită intervenţii mai rapide în cazul proiectelor întârziate sau cu probleme de implementare.

România se află într-o cursă contra cronometru pentru finalizarea tuturor investiţiilor asumate prin PNRR, iar sectorul educaţiei este unul dintre domeniile-cheie vizate de reformele şi investiţiile finanţate prin acest program. Cu termenul-limită stabilit pentru 31 august 2026, autorităţile trebuie să accelereze considerabil ritmul lucrărilor şi al achiziţiilor pentru a evita pierderea fondurilor europene neutilizate. Succesul implementării PNRR în educaţie este considerat esenţial pentru modernizarea infrastructurii şcolare şi universitare din România, precum şi pentru reducerea decalajelor dintre sistemul de învăţământ românesc şi standardele europene.

adb