Ministerul Educaţiei: Concursurile cu taxă rămân interzise

English Version

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat listele oficiale şi calendarele de desfăşurare ale competiţiilor şcolare care vor avea loc în România la nivel internaţional, naţional şi regional, în anul şcolar 2025-2026, potrivit unei informări transmise de instituţie. Competiţiile se adresează elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal şi acoperă atât olimpiadele şcolare, cât şi alte concursuri recunoscute la nivel oficial.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a reiterat că, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, este strict interzisă organizarea sau desfăşurarea competiţiilor şi concursurilor şcolare care presupun taxe de participare sau orice alt tip de contribuţie financiară din partea elevilor sau a părinţilor. „Competiţiile şcolare incluse în aceste liste se organizează pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal. În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de competiţii şi concursuri şcolare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinţilor/elevilor orice fel de contribuţie financiară”, a precizat ministerul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Interdicţia vizează inclusiv situaţiile în care participarea este condiţionată indirect de achiziţionarea unor materiale auxiliare, precum cărţi, reviste, ghiduri sau compendii.

• Olimpiadele, programate în afara examenelor şi a sărbătorilor legale

În ceea ce priveşte calendarul olimpiadelor şcolare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că etapele competiţionale au fost stabilite astfel încât să nu se suprapună cu perioadele sensibile din parcursul educaţional al elevilor. Astfel, nu au fost programate etape ale olimpiadelor în intervalele dedicate: simulărilor examenelor naţionale; probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă pentru admiterea la liceu; evaluării naţionale de la clasa a VI-a; zilelor care coincid cu sărbători legale. Ministerul recunoaşte că pot exista situaţii în care un elev se califică la mai multe competiţii ale căror etape judeţene sau naţionale se suprapun calendaristic. În astfel de cazuri, Comisia naţională pentru coordonarea competiţiilor şcolare va analiza fiecare situaţie în parte şi va identifica soluţii adecvate, în urma unei solicitări scrise. Cererea poate fi formulată: de către părintele sau reprezentantul legal, în cazul elevilor minori; de către elev, în cazul celor majori.