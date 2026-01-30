Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministerul Educaţiei: Concursurile cu taxă rămân interzise

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 30 ianuarie

Ministerul Educaţiei: Concursurile cu taxă rămân interzise

English Version

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat listele oficiale şi calendarele de desfăşurare ale competiţiilor şcolare care vor avea loc în România la nivel internaţional, naţional şi regional, în anul şcolar 2025-2026, potrivit unei informări transmise de instituţie. Competiţiile se adresează elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal şi acoperă atât olimpiadele şcolare, cât şi alte concursuri recunoscute la nivel oficial.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a reiterat că, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, este strict interzisă organizarea sau desfăşurarea competiţiilor şi concursurilor şcolare care presupun taxe de participare sau orice alt tip de contribuţie financiară din partea elevilor sau a părinţilor. „Competiţiile şcolare incluse în aceste liste se organizează pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal. În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de competiţii şi concursuri şcolare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinţilor/elevilor orice fel de contribuţie financiară”, a precizat ministerul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Interdicţia vizează inclusiv situaţiile în care participarea este condiţionată indirect de achiziţionarea unor materiale auxiliare, precum cărţi, reviste, ghiduri sau compendii.

Olimpiadele, programate în afara examenelor şi a sărbătorilor legale

În ceea ce priveşte calendarul olimpiadelor şcolare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că etapele competiţionale au fost stabilite astfel încât să nu se suprapună cu perioadele sensibile din parcursul educaţional al elevilor. Astfel, nu au fost programate etape ale olimpiadelor în intervalele dedicate: simulărilor examenelor naţionale; probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă pentru admiterea la liceu; evaluării naţionale de la clasa a VI-a; zilelor care coincid cu sărbători legale. Ministerul recunoaşte că pot exista situaţii în care un elev se califică la mai multe competiţii ale căror etape judeţene sau naţionale se suprapun calendaristic. În astfel de cazuri, Comisia naţională pentru coordonarea competiţiilor şcolare va analiza fiecare situaţie în parte şi va identifica soluţii adecvate, în urma unei solicitări scrise. Cererea poate fi formulată: de către părintele sau reprezentantul legal, în cazul elevilor minori; de către elev, în cazul celor majori.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb