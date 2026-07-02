Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru sprijinirea celor 409 persoane relocate în urma intervenţiei DIICOT din Bihor

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a convocat o şedinţă operativă cu membrii celulei de criză constituite la nivelul ministerului, pentru monitorizarea permanentă a situaţiei celor 409 persoane descoperite în timpul intervenţiei DIICOT din judeţul Bihor, conform unui comunicat de presă al ministerului, citat de News.ro. În cadrul şedinţei au fost stabilite măsuri pentru coordonarea intervenţiei la nivel naţional, sprijinirea persoanelor relocate şi a familiilor acestora, precum şi susţinerea autorităţilor locale care gestionează cazurile, potrivit sursei.

Aparţinătorii persoanelor relocate pot solicita informaţii începând de joi la Call Center-ul ANPIS - 021.9309, iar la nivelul ministerului o echipă tehnică va oferi sprijin şi îndrumare metodologică tuturor celor 20 de DGASPC-uri implicate, conform comunicatului. Săptămâna viitoare va fi promovată o Hotărâre de Guvern pentru alocarea a 19 milioane de lei din bugetul de stat către autorităţile locale, pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor 409 persoane relocate până la sfârşitul anului, potrivit News.ro.

Ancheta DIICOT vizează destructurarea unui grup infracţional organizat complex, acuzat de trafic de persoane şi exploatarea vulnerabilităţii la o scară alarmantă în judeţul Bihor, care funcţiona sub paravanul Asociaţiei „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă), prezentată public ca o organizaţie umanitară, dar care în realitate nu deţinea licenţele legale pentru a presta servicii sociale sau medicale, conform sursei. Victimele - vârstnici, persoane cu dizabilităţi psihice grave şi oameni fără adăpost - erau racolate direct din spitale şi DGASPC-uri, iar odată ajunşi în locaţii, li se confiscau actele de identitate, telefoanele şi cardurile bancare, fiind izolaţi de familii, iar scopul principal era încasarea sistematică a veniturilor victimelor (pensii, indemnizaţii) şi a donaţiilor, potrivit News.ro.

La percheziţii au fost identificate 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Inceşti şi Bicăcel, iar istoricul activităţii indică faptul că, din 2006, au fost „găzduite” peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat şi au fost îngropate în cimitirul localităţii, conform DIICOT. În urma intervenţiei autorităţilor de la 1 iulie 2026, au fost reţinute şi s-a cerut arestarea principalilor membri ai reţelei: Viorel-Teodor Paşca (liderul grupului şi preşedintele asociaţiei), Florica Paşca (soţia liderului, responsabilă de gestionarea banilor şi a actelor de deces), Viorel-Emanuel Paşca (fiul liderului şi viceprimar al comunei Holod), Abel-Timotei Paşca (fiul, implicat în gestionarea cardurilor bancare şi administrarea locaţiilor), Daniel-Sabin Paşca (fiul, responsabil de logistica medicală) şi Delia Mioara Păcală (coordonatoarea activităţilor), iar cinci persoane au fost plasate sub control judiciar, potrivit News.ro.