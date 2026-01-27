Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministrul Agriculturii: Fermierii nu pot plăti preţul politicilor climatice

T.B.
Politică / 27 ianuarie, 09:46

Ministrul Agriculturii: Fermierii nu pot plăti preţul politicilor climatice

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că fermierii români nu pot fi puşi în situaţia de a plăti singuri costul tranziţiei verzi, iar creşterea preţurilor la îngrăşăminte, generată de aplicarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), loveşte direct în competitivitatea agriculturii europene şi, implicit, în siguranţa alimentară, transmite news.ro.

România a solicitat identificarea unor mecanisme europene de compensare şi sprijin, care să permită fermierilor să facă faţă creşterii costurilor, transmite news.ro.

În cadrul reuniunii Consiliului Agricultură şi Pescuit (AGRIFISH) desfăşurate la Bruxelles, în data de 26 ianuarie 2026, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, a susţinut poziţia României privind necesitatea protejării fermierilor europeni în contextul aplicării Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), cu impact direct asupra preţurilor la îngrăşăminte, transmite news.ro.

România a sprijinit propunerea formulată de Austria referitoare la suspendarea aplicării CBAM pentru îngrăşăminte şi extinderea acestei suspendări pentru toate tipurile de fertilizanţi utilizaţi în agricultură, nu doar pentru amoniac şi uree, având în vedere creşterea semnificativă a costurilor de producţie şi pierderea de competitivitate a fermierilor europeni, transmite news.ro.

Ministrul Florin Barbu a subliniat că politicile climatice trebuie să fie însoţite de măsuri concrete de sprijin, astfel încât tranziţia verde să nu se transforme într-o povară insuportabilă pentru agricultori şi pentru securitatea alimentară a Uniunii Europene, transmite news.ro.

„Fermierii noştri nu pot fi puşi în situaţia de a plăti singuri costul tranziţiei verzi. Creşterea preţurilor la îngrăşăminte, generată de aplicarea CBAM, loveşte direct în competitivitatea agriculturii europene şi, implicit, în siguranţa alimentară. România susţine o abordare echilibrată: protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecţia fermierilor şi cu menţinerea capacităţii de producţie în Uniunea Europeană”, transmite news.ro.

În acest context, România a solicitat identificarea unor mecanisme europene de compensare şi sprijin, care să permită fermierilor să facă faţă creşterii costurilor şi să continue investiţiile necesare pentru modernizarea şi decarbonizarea agriculturii, transmite news.ro.

„Poziţia exprimată de ministrul Florin Barbu se înscrie în linia constantă de acţiune a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a apăra interesele fermierilor români şi europeni şi de a promova politici europene care să asigure, simultan, sustenabilitatea, competitivitatea şi securitatea alimentară”, transmite news.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb