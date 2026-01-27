Ministrul Agriculturii: Fermierii nu pot plăti preţul politicilor climatice

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că fermierii români nu pot fi puşi în situaţia de a plăti singuri costul tranziţiei verzi, iar creşterea preţurilor la îngrăşăminte, generată de aplicarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), loveşte direct în competitivitatea agriculturii europene şi, implicit, în siguranţa alimentară, transmite news.ro.

România a solicitat identificarea unor mecanisme europene de compensare şi sprijin, care să permită fermierilor să facă faţă creşterii costurilor, transmite news.ro.

În cadrul reuniunii Consiliului Agricultură şi Pescuit (AGRIFISH) desfăşurate la Bruxelles, în data de 26 ianuarie 2026, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, a susţinut poziţia României privind necesitatea protejării fermierilor europeni în contextul aplicării Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), cu impact direct asupra preţurilor la îngrăşăminte, transmite news.ro.

România a sprijinit propunerea formulată de Austria referitoare la suspendarea aplicării CBAM pentru îngrăşăminte şi extinderea acestei suspendări pentru toate tipurile de fertilizanţi utilizaţi în agricultură, nu doar pentru amoniac şi uree, având în vedere creşterea semnificativă a costurilor de producţie şi pierderea de competitivitate a fermierilor europeni, transmite news.ro.

Ministrul Florin Barbu a subliniat că politicile climatice trebuie să fie însoţite de măsuri concrete de sprijin, astfel încât tranziţia verde să nu se transforme într-o povară insuportabilă pentru agricultori şi pentru securitatea alimentară a Uniunii Europene, transmite news.ro.

„Fermierii noştri nu pot fi puşi în situaţia de a plăti singuri costul tranziţiei verzi. Creşterea preţurilor la îngrăşăminte, generată de aplicarea CBAM, loveşte direct în competitivitatea agriculturii europene şi, implicit, în siguranţa alimentară. România susţine o abordare echilibrată: protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecţia fermierilor şi cu menţinerea capacităţii de producţie în Uniunea Europeană”, transmite news.ro.

În acest context, România a solicitat identificarea unor mecanisme europene de compensare şi sprijin, care să permită fermierilor să facă faţă creşterii costurilor şi să continue investiţiile necesare pentru modernizarea şi decarbonizarea agriculturii, transmite news.ro.

„Poziţia exprimată de ministrul Florin Barbu se înscrie în linia constantă de acţiune a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a apăra interesele fermierilor români şi europeni şi de a promova politici europene care să asigure, simultan, sustenabilitatea, competitivitatea şi securitatea alimentară”, transmite news.ro.