Ministrul Dezvoltării, despre Programul Anghel Saligny: Până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, joi, că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, iar restul de 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii, nu sunt contractate încă. Oficialul spune că, până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte, dar pentru 2026 se va deschide posibilitatea de încheiere de contracte de finanţare, dar cu condiţia ca execuţia lucrărilor să înceapă în 2027, potrivit news.ro, de la care precizăm următoarele.

”La Anghel Saligny, unde totalul programului este de 66 de miliarde de lei şi aprobate sunt 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, contractate pe bugetul de stat, pe Programul Anghel Saligny. Şi 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii care nu sunt astăzi încă contractate. Anul acesta, până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea închierii de noi contracte, exact pentru a asigura finanţarea în principal prioritar pe investiţiile de pe PNRR. Anul viitor, respectiv până în toamna acestui an, vom lucra la un sistem care să dea o predictibilitate precisă, complete tuturor Unităţilor Administrativ Teritoriale care au investiţii pe Anghel Saligny, ceea ce va însemna următorul lucru: în 2026, în 2027 şi în 2028, fiecare UAT va cunoaşte exact pe investiţia propriu-zisă, câţi bani sunt alocaţi de la bugetul de stat şi când se poate finaliza investiţia respectivă. Înseamnă predictibilitate pentru primărie, ca beneficiar, înseamnă predictibilitate pentru antreprenorul care execută lucrarea: în 2026 sunt 2 milioane de lei, în 2027 încă 3 milioane de lei şi se finalizează lucrarea, v-am dat un exemplu”, a spus ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, Cseke Attila, în urma şedinţei de Guvern.

De asemenea, pentru 2026 se va deschide posibilitatea de încheiere de contracte de finanţare, dar cu condiţia ca execuţia lucrărilor să înceapă în 2027, ”pentru a degreva această perioadă în care avem un vârf de finanţare pe PNRR şi a putea prioritize aceste investiţii pe PNRR”.

În ceea ce priveşte investiţiile pe Compania Naţională de Investiţii (CNI), până la finalul acestui an, nu se vor mai încheia noi contracte de execuţie de lucrări şi nici nu se vor aproba indicatori tehnico-economici pentru noi investiţii la CNI.

”La CNI sunt înderulare 1.217 contracte, atâtea obiective de investiţii are CNI înderulare, cu şantier deschis. Şi aici s-au făcut prioritizările necesare în ultimele trei luni, astfel încât să încercăm să reuşim să avem finanţarea necesară pentru a continua investiţiile car sunt cu grad de execuţie ridicat, adică cel de peste 50%. Obiectivul Guverenului şi al Ministerului Dezvoltării este acela de a susţine financiar investiţiile care sunt aproape de finalizare şi care pot fi finalizate anul acesta, să degrevăm bugetul pe anii următori, în principal 2026”, a explicat Cseke Attila.