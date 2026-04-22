Ministrul Sănătăţii: „Prima zi de concediu medical va fi plătită pentru anumite categorii de pacienţi”

A.G.
Politică / 22 aprilie, 13:27

Sursa foto: Facebook / Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat excepţii care permit plata primei zile de concediu medical pentru anumite categorii de pacienţi, măsura fiind susţinută iniţial de Ministerul Sănătăţii şi reluată ulterior în Parlament, potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială de Facebook.

Alexandru Rogobete afirmă că autorităţile au încercat iniţial să corecteze situaţia primei zile de concediu medical neplătite printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată la nivelul Guvernului, însă aceasta nu a fost aprobată, motiv pentru care demersul a fost continuat în Parlament, potrivit aceleiaşi surse.

Acesta precizează că, în urma votului din Plenul Camera Deputaţilor, au fost adoptate excepţiile propuse de Ministerul Sănătăţii şi introduse în proiectul legislativ de către parlamentari, astfel încât prima zi de concediu medical să fie plătită pentru pacienţii cronici, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, cei care beneficiază de spitalizare de zi şi pentru urgenţele medico-chirurgicale, conform aceleiaşi surse.

Potrivit ministrului, pentru numeroşi români, lipsa plăţii în prima zi de concediu medical a generat o „alegere imposibilă” între a merge bolnav la muncă sau a pierde venituri, situaţie pe care acesta o consideră incorectă şi care nu reflectă un sistem care îşi protejează cetăţenii, potrivit postării de pe Facebook.

Alexandru Rogobete mulţumeşte comisiilor de sănătate şi de muncă din Parlament, precum şi colegilor parlamentari care au susţinut introducerea acestor excepţii şi care au preluat propunerile Ministerului Sănătăţii în proiectul de lege PL-x 147/2026, conform aceleiaşi surse.

În opinia sa, concediul medical reprezintă „o formă de protecţie reală” pentru pacient, pentru cei din jur şi pentru întregul sistem, iar deciziile în acest domeniu trebuie corectate şi duse la capăt chiar dacă nu sunt adoptate din prima, mai arată ministrul în mesajul publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

