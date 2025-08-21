Motocicliştii devin ambasadori ai vieţii: campanie pentru donarea de organe

English Version

Agenţia Naţională de Transplant (ANT), împreună cu reprezentanţi ai comunităţii motocicliştilor, au lansat campania #FearlessDonors, un manifest naţional care îşi propune să transforme prejudecăţile şi glumele amare legate de motociclişti în mesaje de solidaritate şi responsabilitate socială. „Motocicliştii sunt numiţi, în glumă, donatori de organe. Într-o ţară cu cel mai ridicat grad de accidente rutiere şi cel mai scăzut grad de donare de organe, credem că e momentul să nu mai glumim despre asta”, transmite ANT în comunicatul oficial.

• Lansare la festival, în faţa a zeci de mii de oameni

Campania a fost lansată oficial la festivalul LaRock, desfăşurat pe Domeniul Cantacuzino din Floreşti, Prahova, eveniment la care au participat peste 50.000 de persoane.

La standul #FearlessDonors, participanţii au primit informaţii despre importanţa donării de organe şi au putut prelua materiale prin care să îşi exprime susţinerea pentru cauză.

• Ambasadori ai campaniei

Primii ambasadori #FearlessDonors sunt nume sonore din comunitatea moto Charley Ottley şi Cristian Hrubaru. Aceştia transmit un mesaj comun: „România are nevoie de mai multă solidaritate atunci când vine vorba de viaţă. Donarea de organe nu ar trebui să fie nici tabu, nici glumă, ci un gest umanitar de care este foarte mare nevoie în ţara noastră”.

• România, la coada Europei la numărul de donatori

Datele oficiale sunt alarmante: peste 4.000 de pacienţi se află pe listele de aşteptare pentru un transplant; anual, există doar 85 de donatori; rata donatorilor este de 4 la 1 milion de locuitori, mult sub media europeană de 21 la 1 milion. Această discrepanţă se traduce în ani de aşteptare şi incertitudine pentru pacienţii care depind de un transplant şi pentru familiile lor.

• O şansă reală la viaţă

„Avem nevoie ca donarea de organe să devină un subiect firesc la nivelul societăţii şi un simbol pozitiv. Fiecare organ transplantat înseamnă o viaţă salvată, iar în spatele fiecărui transplant reuşit se află generozitatea unei familii care a ales să dăruiască cel mai preţios cadou: a doua şansă la viaţă”, a declarat Guenadiy Vatachki, directorul executiv al ANT.

Campania continuă prin acţiuni naţionale menite să faciliteze dialogul deschis despre donarea de organe. Cei care vor să îşi arate susţinerea pot purta însemnele #FearlessDonors - insigne, patchuri, tricouri sau bandane - simboluri ale solidarităţii şi ale curajului de a vorbi despre un gest care salvează vieţi.