NATO intenţionează să înlocuiască flota de avioane AWACS cu aeronave suedeze GlobalEye

NATO plănuieşte să îşi înlocuiască flota învechită de avioane AWACS cu avioane de supraveghere GlobalEye produse de compania suedeză Saab, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu dosarul, o măsură care ar putea pune la încercare relaţiile deja tensionate cu preşedintele SUA, Donald Trump, conform informaţiilor publicate de Agerpres. Trump a insistat ca aliaţii să cumpere arme americane şi a ameninţat în repetate rânduri că va părăsi NATO, acuzând ţările europene că profită de pe urma SUA, lăsate să suporte costurile securităţii continentului, potrivit sursei.

Sursele au lăsat să se înţeleagă că NATO îşi va anunţa planurile privind GlobalEye în timpul summitului de la Ankara, programat pentru 7 şi 8 iulie, conform Agerpres. NATO nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentariu, iar Saab a refuzat să comenteze, potrivit sursei.

Funcţionând ca nişte „turnuri radar zburătoare”, cu structuri distincte de nouă metri lăţime, cele 14 avioane AWACS ale NATO au reprezentat „ochii” aliaţilor pe cer încă din 1982, iar staţionată la baza aeriană Geilenkirchen din Germania, flota a fost utilizată pe scară largă pentru misiuni de supraveghere de-a lungul flancului estic al Alianţei, de la declanşarea războiului în Ucraina, conform AGERPRES. Conform planului de înlocuire, baza germană ar putea găzdui în curând cea mai mare flotă de GlobalEye din lume, iar aparatul, care a efectuat primul zbor în 2018, se bazează pe avionul de business Global 6500 construit de compania canadiană Bombardier, potrivit sursei.

GlobalEye concurează cu E-7 Wedgetail de la Boeing, iar în 2025, NATO a abandonat planurile iniţiale de a achiziţiona şase avioane Boeing E-7 Wedgetail după ce Pentagonul a renunţat să cumpere 26 de astfel de aparate, decizând să se bazeze mai mult pe sateliţi, conform AGERPRES. La presiunea congresmenilor americani, secretarul apărării Pete Hegseth a declarat în luna mai că Pentagonul face demersuri pentru a reintroduce avionul în buget, potrivit sursei.