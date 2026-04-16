Netanyahu: ”În privinţa Iranului, obiectivele Israelului şi SUA sunt identice”

Obiectivele Israelului şi ale Statelor Unite în raport cu Iranul sunt „identice”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un mesaj video difuzat miercuri seara de biroul său, relatează AFP.

„Prietenii noştri americani ne ţin în permanenţă la curent cu contactele lor cu Iranul”, a afirmat Netanyahu într-un videoclip publicat pe reţelele sociale.

Liderul de la Ierusalim a subliniat că există o convergenţă totală de viziune între cele două state: „Obiectivele noastre şi cele ale Statelor Unite sunt identice”.

Acesta a detaliat că atât Israelul, cât şi SUA urmăresc eliminarea stocurilor de uraniu înalt îmbogăţit din Iran, renunţarea la capacitatea de îmbogăţire pe teritoriul iranian şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz.