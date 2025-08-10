Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Netanyahu: Israel trebuie să învingă Hamas şi să demilitarizeze Gaza

I.S.
Internaţional / 10 august, 17:55

Netanyahu: Israel trebuie să învingă Hamas şi să demilitarizeze Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” organizaţia teroristă Hamas, informează BBC.

El spune că 70-75% din Gaza se află sub control militar israelian, dar afirmă că Hamas mai are două bastioane. Unul este oraşul Gaza, spune el, iar „taberele centrale” sunt celălalt.

Vineri, cabinetul de securitate israelian a dat instrucţiuni FDI să „dezmembreze” aceste două bastioane.

El spune că aceasta este „cea mai bună modalitate” de a pune capăt războiului. El adaugă că Israelul va permite civililor să meargă în zonele sigure desemnate, unde vor avea hrană, securitate şi îngrijire medicală „din belşug”.

Netanyahu afirmă că Gaza va fi demilitarizată şi enunţă cele cinci principii ale Israelului pentru încheierea războiului:

-dezarmarea Hamas

-returnarea tuturor ostaticilor

-demilitarizarea Fâşiei Gaza

-preluarea de către Israel a „controlului suprem de securitate” în Fâşie

-instituirea unei „administraţii civile alternative” care să nu fie Hamas sau Autoritatea Palestiniană

Cetăţenii din Gaza „ne imploră şi imploră lumea” să fie eliberaţi de Hamas, afirmă Netanyahu.

Prim-ministrul spune că Hamas este o „organizaţie genocidară” şi adaugă că nicio naţiune nu ar suporta să aibă o entitate „angajată în anihilarea sa la o aruncătură de piatră de graniţa sa”.

Scopul Israelului nu este să ocupe Gaza, ci să o elibereze, spune el. Războiul se poate încheia dacă Hamas eliberează ostaticii şi acceptă să depună armele.

El spune că Hamas are încă „mii de terorişti înarmaţi” în Gaza şi afirmă că obiectivul lor este să „distrugă” statul Israel.

A criticat presa internaţională

Netanyahu a afirmat că presa internaţională a crezut în ceea ce el descrie ca fiind propaganda Hamas „cu vârf şi îndesat”.

El a arătat fotografii cu copii subnutriţi care au apărut pe primele pagini ale ziarelor din întreaga lume - pe primele pagini au fost adăugate etichete pe care scrie „fals”.

Netanyahu spune că guvernul a intentat un proces împotriva The New York Times pentru că a folosit pe prima pagină imaginea unui copil înfometat care avea şi probleme de sănătate. Netanyahu spune că mama şi fratele copilului sunt sănătoşi şi susţine că ziarul a ascuns o corectură.

El critică acoperirea de către presă a foametei din Gaza şi o compară cu „minciunile maligne care au fost spuse despre poporul evreu în Evul Mediu”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 18:12)

    existenta statului israel depinde de asta . diferenta tehnologica nu mai este asa de mare si israel stie ce face

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb