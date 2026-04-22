Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Nicuşor Dan: „Instituţiile funcţionează, iar direcţia pro-occidentală rămâne stabilă”

A.G.
Politică / 22 aprilie, 21:52

Sursa foto: Facebook / Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultări informale cu partidele pro-occidentale din actuala coaliţie, în contextul crizei politice, subliniind că, în această etapă, Constituţia nu îi conferă atribuţii directe pentru acţiuni formale, potrivit unei declaraţii de presă difuzate video pe contul său oficial de Facebook.

Şeful statului a precizat că actuala criză politică nu este una de moment, ci rezultatul unor neînţelegeri şi diferenţe de opinie care s-au acumulat în ultimele luni între partidele din coaliţie, conform aceleiaşi surse.

Nicuşor Dan a precizat că a solicitat partidelor să reducă tensiunea din discursul public şi să se concentreze pe identificarea de soluţii pentru viitor, mai degrabă decât pe disputele din trecut, potrivit declaraţiei.

Acesta a subliniat că, indiferent de formula politică viitoare - majoritară sau minoritară - va fi necesar un dialog între forţele politice pro-occidentale, insistând asupra nevoii de dezescaladare pentru a permite cooperarea, conform sursei citate.

Preşedintele a transmis că instituţiile statului funcţionează în mod normal şi că România rămâne un stat stabil, în pofida diferenţelor de opinie la nivel politic, adăugând că direcţia pro-occidentală a ţării nu este pusă în discuţie, potrivit declaraţiei.

Totodată, Nicuşor Dan a menţionat că toate partidele participante la consultări, precum şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, au exclus posibilitatea unei guvernări cu forţe anti-occidentale şi şi-au exprimat disponibilitatea de cooperare pentru proiectele majore ale României, inclusiv aderarea la OECD, programul SAFE şi implementarea PNRR, conform mesajului transmis.

În final, şeful statului a făcut apel la calm, apreciind că actuala situaţie poate fi depăşită prin dialog şi cooperare între actorii politici, potrivit declaraţiei difuzate pe reţeaua socială.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.04.2026, 22:14)

    Acuma cica sunt si anti occidental ca votez cu AUR :)))

    Pai putzoilor, nimeni nu e mai pro occidental decat AUR dintre partide.  

Ziarul BURSA

22 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

JURNAL BURSIER

mai multe articole

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal.

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb