Nicuşor Dan: „Instituţiile funcţionează, iar direcţia pro-occidentală rămâne stabilă”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultări informale cu partidele pro-occidentale din actuala coaliţie, în contextul crizei politice, subliniind că, în această etapă, Constituţia nu îi conferă atribuţii directe pentru acţiuni formale, potrivit unei declaraţii de presă difuzate video pe contul său oficial de Facebook.

Şeful statului a precizat că actuala criză politică nu este una de moment, ci rezultatul unor neînţelegeri şi diferenţe de opinie care s-au acumulat în ultimele luni între partidele din coaliţie, conform aceleiaşi surse.

Nicuşor Dan a precizat că a solicitat partidelor să reducă tensiunea din discursul public şi să se concentreze pe identificarea de soluţii pentru viitor, mai degrabă decât pe disputele din trecut, potrivit declaraţiei.

Acesta a subliniat că, indiferent de formula politică viitoare - majoritară sau minoritară - va fi necesar un dialog între forţele politice pro-occidentale, insistând asupra nevoii de dezescaladare pentru a permite cooperarea, conform sursei citate.

Preşedintele a transmis că instituţiile statului funcţionează în mod normal şi că România rămâne un stat stabil, în pofida diferenţelor de opinie la nivel politic, adăugând că direcţia pro-occidentală a ţării nu este pusă în discuţie, potrivit declaraţiei.

Totodată, Nicuşor Dan a menţionat că toate partidele participante la consultări, precum şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, au exclus posibilitatea unei guvernări cu forţe anti-occidentale şi şi-au exprimat disponibilitatea de cooperare pentru proiectele majore ale României, inclusiv aderarea la OECD, programul SAFE şi implementarea PNRR, conform mesajului transmis.

În final, şeful statului a făcut apel la calm, apreciind că actuala situaţie poate fi depăşită prin dialog şi cooperare între actorii politici, potrivit declaraţiei difuzate pe reţeaua socială.