Nicuşor Dan a început consultările cu USR, la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a început miercuri, la Palatul Cotroceni, discuţiile cu liderii USR, în cadrul consultărilor convocate după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Delegaţia Uniunii Salvaţi România este formată din preşedintele USR, Dominic Fritz, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, Radu Miruţă, lidera deputaţilor USR, Diana Stoica, şi preşedinta USR Cluj, Oana Murariu, secretar al Camerei Deputaţilor, conform Agerpres.

Anterior, la consultări s-au prezentat liderii PSD, PNL, UDMR şi ai grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, USR fiind ultimul partid din coaliţie cu care şeful statului discută, mai notează Agerpres.