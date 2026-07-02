Nicuşor Dan: România condamnă ferm atacul Rusiei asupra Kievului şi îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, un mesaj pe contul său de X (fost Twitter), în care condamnă ferm atacul recent al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr ridicat de victime şi răniţi în rândul civililor, conform postării citate. Şeful statului a transmis condoleanţe şi gânduri de compasiune poporului ucrainean şi familiilor afectate şi a urat o recuperare rapidă răniţilor, potrivit sursei.

Nicuşor Dan a subliniat că Rusia a demonstrat încă o dată că nu doreşte pacea şi nu adoptă un comportament rezonabil pentru a avansa către o situaţie de securitate cuprinzătoare, conform mesajului. El a reafirmat că România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a-şi apăra libertatea, potrivit declaraţiei.