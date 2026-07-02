Nicuşor Dan: România condamnă ferm atacul Rusiei asupra Kievului şi îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, un mesaj pe contul său de X (fost Twitter), în care condamnă ferm atacul recent al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr ridicat de victime şi răniţi în rândul civililor, conform postării citate. Şeful statului a transmis condoleanţe şi gânduri de compasiune poporului ucrainean şi familiilor afectate şi a urat o recuperare rapidă răniţilor, potrivit sursei.
Nicuşor Dan a subliniat că Rusia a demonstrat încă o dată că nu doreşte pacea şi nu adoptă un comportament rezonabil pentru a avansa către o situaţie de securitate cuprinzătoare, conform mesajului. El a reafirmat că România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a-şi apăra libertatea, potrivit declaraţiei.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. mari probleme de memorie
(mesaj trimis de XXX în data de 02.07.2026, 15:48)
Olimpicule, ti-au raspuns prietenii tai din ucraina la intrebarile despre drona lor pe care au aruncat-o in aer in portul Constanta?
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 02.07.2026, 16:00)
Prostovete ti-ai pus intrebarea cine a atacat o tara pe care o recunoscusera cu granitele ei din 1991?
2. Atâta timp cât va fi necesar?!?!
(mesaj trimis de Dan_Bruma în data de 02.07.2026, 16:09)
Foarte precis definita perioada. Matematic. Mica observatie matematica pentru ND : se pare ca exista o corelatie pozitiva între numarul de atacuri ruse si vointa UE de a sprijini Ukraina.