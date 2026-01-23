Nuclearelectrica: Proiectul SMR de la Doiceşti se apropie de decizia finală de investiţie

Nuclearelectrica anunţă, vineri, că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti, tehnologie NuScale, se apropie de decizia finală de investiţie. Proiectul va avea o capacitate instalată de 462 MW, constând în şase module, fiecare cu o putere de 77 MW, conform, News.ro.

Nuclearelectrica anunţă că solicitarea Ministerului Energiei, acţionarul majoritar al SNN, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor din 12 februarie 2026 cu aprobarea Deciziei Finale de Investiţie (FID) în proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) reprezintă un pas important în finalizarea acestui proiect strategic pentru România, potrivit News.ro.

''Proiectul SMR Doiceşti a fost dezvoltat conform etapelor prestabilite şi a aprobărilor corporative, incluzând analizele şi studiile tehnice de amplasament, precum şi fazele FEED 1 şi FEED 2 (Front End Engineering Design). Finalizarea acestor studii, împreună cu cele două misiuni de evaluare a amplasamentului efectuate de IAEA, au conturat elementele esenţiale ale Deciziei Finale de Investiţie, se arată în postarea Nuclearelectrica, relatează News.ro.

''Proiectul SMR de la Doiceşti, bazat pe tehnologia NuScale, va avea o capacitate instalată de 462 MW, realizată prin şase module de câte 77 MW fiecare. În context internaţional, tehnologiile SMR sunt văzute ca soluţia care asigură flexibilitatea şi complementaritatea cu sursele regenerabile, o alternativă eficientă de reindustrializare pentru centralele scoase din uz, un motor pentru dezvoltarea locală şi regională prin crearea unui lanţ complex de aprovizionare şi o oportunitate de formare a unei noi generaţii de specialişti. România are potenţialul de a deveni un centru de know-how în implementarea tehnologiilor avansate, iar securitatea energetică şi accesul la surse de energie curată rămân priorităţi”, a declarat Cosmin Ghiţă, director general Nuclearelectrica, conform News.ro.

Potrivit Nuclearelectrica, Comisia Europeană recunoaşte contribuţia pe care SMR-urile o pot aduce la decarbonizarea sectorului energetic, precum şi alte beneficii majore, inclusiv menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă. Nuclearelectrica este parte activă a Alianţei Industriale pentru SMR a Comisiei Europene şi susţine iniţiativa colectivă de a atinge economii de scară largă în tehnologiile SMR. Compania precizează că va continua să dezvolte proiectul în baza aprobărilor corporative, în cadrul unor parteneriate solide care să prioritizeze eficienţa implementării, eficienţa economică, calitatea livrabilelor şi rigurozitatea industriei nucleare, relatează News.ro.