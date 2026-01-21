Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Oana Ţoiu: ”Suntem un partener important al SUA şi continuăm să investim în relaţia transatlantică”

S.B.
Politică / 21 ianuarie, 14:08

Oana Ţoiu: ”Suntem un partener important al SUA şi continuăm să investim în relaţia transatlantică”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, transmite de la Davos că România este un partener important al SUA şi continuăm să investim în relaţia transatlantică, dar, în acelaşi timp, sunt principii de la care nu ne putem abate, şi anume că ”un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor”, cu referire la dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, privind dobândirea Groenlandei, informează news.ro.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, care se află la Forumul Economic de la Davos, declară că ”interesul nostru, foarte clar, este ca NATO să continue să fie puternic, ca parteneriatul transatlantic să nu fie zguduit”.

”Pe de altă parte, trebuie să fie foarte clar că în acest moment schimbările care au loc nu sunt nici temporare şi nici reversibile. Trebuie să fim alături de partenerii noştri internaţionali, o voce clară, o voce care susţine multilateralismul, dar în acelaşi timp acceptă că este nevoie de reforme, astfel încât rezultatele multilateralismului să fie mai rapide, să fie mai clare şi să recapete încrederea ţărilor”, subliniază ministrul de Externe.

Ea menţionează că ”suntem un partener important pentru Statele Unite ale Americii şi continuăm să investim în relaţia transatlantică şi în parteneriatul strategic cu ei”.

”În acelaşi timp este cât se poate de clar că sunt nişte principii de la care niciunul dintre noi nu ne putem abate. Un teritoriu al unei ţări, mai ales a unei ţări europene, dar un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor. Şi aceasta este singura variantă”, afirmă Oana Ţoiu.

”Pentru toate celelalte, continuăm dialogul diplomatic astfel încât să găsim formate împreună în interiorul NATO pentru a răspunde cerinţelor de securitate legitime în zona Arcticului, dar şi pentru a continua să creem variante şi instrumente posibile de răspuns, astfel încât asta să descurajeze nişte acţiuni viitoare care se ducă la un conflict global în ceea ce priveşte o creştere accelerată a tarifelor. Pentru că, odată ce apar tarife noi sau tarife crescute, asta are un efect în ambele economii, atât în economia europeană cât şi în economia satelital-americă. Şi sperăm, pe parcursul acestor zile, şi împreună cu mediul de afaceri, să găsim soluţii de descaladare”, mai transmite Ţoiu în mesajul video.

Ţoiu mai spune că România România are una dintre cele mai consistente delegaţii guvernamentale la Davos.

”Prezentăm în aceste zile aici liderilor lumii, dar şi liderilor mediului de afaceri, rolul României ca partener de încredere în regiune, ca destinaţie pentru investiţii, dar şi ca o voce lucidă într-o perioadă de incertitudii”, declară ministrul de Externe.

