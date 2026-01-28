Otokar preia controlul asupra Automecanica Mediaş pentru 85 de milioane de euro

Compania turcă Otokar îşi consolidează prezenţa pe piaţa românească prin achiziţia pachetului majoritar al Automecanica S.A., producător român cu tradiţie în industria de apărare. Memorandumul de înţelegere semnat prevede preluarea a 96,77% din capitalul social al Automecanica, la o valoare a întreprinderii de aproximativ 87,8 milioane euro, pachetul majoritar fiind estimat la 85 de milioane euro, potrivit economedia.ro. Suma finală va fi ajustată în funcţie de datoriile nete şi capitalul circulant la momentul închiderii tranzacţiei, adaugă sursa citată.

Această achiziţie strategică urmează câştigarea de către Otokar a licitaţiei pentru vehicule tactice uşoare blindate 4×4 destinate Ministerului Apărării Naţionale, adaugă ecnomedia.ro. Reprezentanţii grupului turc au precizat că vehiculele vor fi produse direct în România, utilizând infrastructura şi licenţele Automecanica, renunţând la planul de a înfiinţa o societate mixtă, conform sursei citate.

Finalizarea preluării este estimată pentru sfârşitul lunii aprilie 2026, fiind condiţionată de auditul final, semnarea acordului de cumpărare şi obţinerea autorizaţiilor necesare de la Consiliul Concurenţei şi CSAT, relatează economedia.ro. Tranzacţia ar putea fi realizată prin filiala locală Otokar Land Systems SRL, potrivit sursei citate anterior.

Automecanica colaborează deja cu Otokar în cadrul joint-venture-ului Sisteme Apărare România (SAROM) SRL, unde deţine 50% din capital, conform economedia.ro.

Recent, compania românească Romtehnica a depus două cereri de despăgubire împotriva Otokar legate de producţia vehiculelor blindate, solicitând aproximativ 37,4 milioane euro pentru presupusa neîndeplinire a unor etape intermediare şi 1,4 milioane euro pentru întârzieri la livrarea primului lot de 194 de vehicule fabricate în Turcia. Otokar a contestat aceste cereri în justiţie, dar a efectuat plata aferentă pe 16 ianuarie, rezervându-şi toate drepturile legale, mai adaugă sursa citată.