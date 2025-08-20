Percheziţii DNA la primarul din Mangalia

Procurorii DNA - Constanţa efectuează miercuri dimineaţa percheziţii la locuinţa primarului din Mangalia, Cristian Radu, suspectat că ar fi luat mită, informează Agerpres.

Potrivit surselor, au loc descinderi la sediul Primăriei din Mangalia şi la alte patru adrese, printre care şi la locuinţa edilului.

'Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către funcţionari publici din administraţia locală. În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice', a transmis miercuri DNA într-un comunicat de presă.