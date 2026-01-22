PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 5,63%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a coborât la 5,63%, de la 5,64% în sesiunea anterioară.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a scăzut la 5,34%, de la 5,35%.

Indicele ROBOR la 3 luni a coborât la 5,91%, de la 5,97%.

Indicele ROBOR la 6 luni a scăzut la 6,04%, de la 6,09%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al treilea trimestru din 2025, este de 5,58%.