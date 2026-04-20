PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0987 lei

Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,69 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,0987 lei/euro.

Pe pieţele externe, vineri, în jurul orei 16:00, un euro era tranzacţionat la 1,1833 dolari, în depreciere cu 0,43% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1782 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1772 şi un maxim de 1,1837.

Dolarul american s-a apreciat cu 0,03 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3229 lei, faţă de 4,3226 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a apreciat cu 0,95 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5267 lei, faţă de 5,5172 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 666,0444 lei, în depreciere cu 2,5651 lei comparativ cu 668,6095 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.