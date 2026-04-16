PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0914 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,06 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,0914 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1782 dolari, în depreciere cu 0,13% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1793 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1772 şi un maxim de 1,1802.

Dolarul american s-a apreciat cu 0,28 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3224 lei, faţă de 4,3196 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a depreciat cu 0,52 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5284 lei, faţă de 5,5336 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 666,3095 lei, în apreciere cu 2,8519 lei comparativ cu 663,4576 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.