Platforma „Connect”, puntea dintre studenţii Politehnicii Bucureşti şi piaţa muncii

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 29 ianuarie

Sursa foto: facebook/ Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Sursa foto: facebook/ Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Studenţii Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti au la dispoziţie o platformă digitală dedicată găsirii stagiilor de practică şi a oportunităţilor de angajare, într-un efort de a consolida legătura dintre mediul academic şi piaţa muncii. Platforma, denumită „Connect”, este administrată de instituţia de învăţământ superior şi facilitează interacţiunea directă dintre studenţi, companii şi cadre didactice, într-un spaţiu digital unic.

Un spaţiu comun pentru studenţi, companii şi profesori

Potrivit reprezentanţilor Politehnicii Bucureşti, platforma este concepută pentru a simplifica procesul de identificare a stagiilor de practică şi a locurilor de muncă, dar şi pentru a crea oportunităţi de mentorat. „Studenţii, companiile şi profesorii se întâlnesc într-un spaţiu digital simplu şi eficient. Studenţii găsesc stagii de practică, joburi şi mentori, iar companiile pot interacţiona direct cu viitorii absolvenţi”, au transmis reprezentanţii universităţii într-o postare publicată pe Facebook. Datele furnizate de instituţie arată amploarea proiectului: în anul universitar 2024-2025, prin intermediul platformei Connect au fost disponibile peste 17.000 de locuri de practică, un număr care depăşeşte totalul studenţilor aflaţi efectiv în practică în aceeaşi perioadă. Această ofertă extinsă reflectă interesul crescut al companiilor pentru colaborarea cu mediul universitar, dar şi eforturile Politehnicii Bucureşti de a facilita tranziţia studenţilor de la educaţie la viaţa profesională.

Aplicare adaptată parcursului academic

Accesul studenţilor la ofertele de pe platformă este strict corelat cu parcursul lor educaţional. Astfel, studenţii pot vizualiza şi aplica doar la propunerile de stagii sau joburi care corespund programului de studiu şi anului universitar în care se află. Fiecare student poate aplica la mai multe companii şi poate fi selectat de mai multe dintre acestea, însă regulamentul prevede acceptarea unei singure oferte, pentru a asigura o repartizare echitabilă a locurilor de practică.

Conform Ghidului pentru utilizarea platformei Connect, stagiile de practică se desfăşoară exclusiv în perioada stabilită prin calendarul structurii anului universitar. Această regulă urmăreşte să asigure compatibilitatea activităţilor practice cu programul academic şi să evite suprapunerea cu examenele sau alte obligaţii universitare.

