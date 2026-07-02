POLITICO: Volodimir Zelenski îşi întrerupe vizita din Irlanda în urma alertelor de atac masiv lansat de Rusia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis miercuri seară să îşi scurteze vizita oficială la Dublin, în condiţiile în care serviciile de informaţii avertizează asupra unui nou atac rusesc de mare anvergură asupra Ucrainei, transmite Politico.

Liderul de la Kiev se afla în capitala Irlandei cu ocazia debutului preşedinţiei irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, informează aceeaşi sursă.

Anunţul plecării imediate a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă comune cu premierul irlandez Micheal Martin, notează publicaţia menţionată.

„Ştim că Putin pregăteşte de ceva timp acest atac masiv împotriva Ucrainei”, a declarat Volodimir Zelenski. „În această seară, aceasta este ameninţarea cu care ne confruntăm”, a continuat preşedintele ucrainean, lansând un apel către cetăţeni să respecte alertele de raid aerian.

Şeful statului ucrainean a transmis mulţumiri premierului de la Dublin pentru sprijinul constant oferit de Irlanda de-a lungul conflictului, în ciuda politicii de neutralitate militară asumate de această ţară, conform sursei citate.

Armata rusă a desfăşurat atacuri aeriene de amploare la începutul verii, acţiuni care au provocat pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri mari în Ucraina, transmite publicaţia menţionată.

Sistemele de apărare ale Kievului întâmpină dificultăţi în interceptarea rachetelor balistice din cauza epuizării stocurilor de rachete pentru sistemele de producţie americană Patriot, notează sursa citată.