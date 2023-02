POTRIVIT NESTLÉ, ÎN 2022:Segmentul de batoane de ciocolată din România a revenit la nivelul anterior pandemiei

Românii şi-au reluat treptat, în 2022, obiceiurile perturbate de pandemia din 2020-2021, la toate nivelurile, inclusiv cel alimentar, unul dintre indicatori fiind consumul de "gustări" rapide, cu un aport sporit de energie, potrivit companiei Nestle.

"Practic, marea revenire la birouri de la munca de acasă a fost marcată, printre altele, de creşterea în volum a vânzărilor de batoane de ciocolată", spun oficialii Nestle, adăugând că segmentul de batoane de ciocolată din ţara noastră, care reprezintă 20% din piaţa de dulciuri, a înregistrat o creştere cu 8% în volum, în 2022, revenind la nivelul de dinainte de pandemie.

Alina Barbu, Senior Brand Manager Nestle Confectionery, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă: "Faptul că românii au fost obligaţi să stea în locuinţe, în timpul pandemiei, a condus aproape imediat la scăderea vânzărilor de batoane de ciocolată, dar au crescut instant, în compensaţie, vânzările de tablete şi ciocolată de gătit, precum Nestle Dessert, pe fondul consumului casnic. Până la finalul anului 2022, situaţia s-a reechilibrat, am înregistrat o creştere puternică mai ales pe brandul KitKat, dar şi pe Lion. Iar 2023 poate fi considerat un an normal, după fluctuaţiile din ultimii trei ani. Pe acest fond de optimism în ceea ce priveşte consumul, reiterăm îndemnul de a consuma cu moderaţie câte puţin din toate şi mai ales, de a avea o alimentaţie echilibrată şi un stil de viaţă sănătos".

Alina Barbu a menţionat că brandul Nestle cel mai solicitat, pe segmentul dulciurilor, este Joe, urmat de KitKat, aceste game fiind extinse permanent.

Pe de altă parte, Nestle, cea mai mare companie de produse alimentare şi băuturi din lume, care deţine brandurile de batoane de ciocolată KitKat şi Lion, derulează o campanie naţională în România în baza unui parteneriat la nivel global între Nestle şi Amazon Prime, sub umbrela noii serii Lord of the Rings, Rings of Power.

• Iniţiativele globale Nestle

În 2017, Nestle a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acţiunilor de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi contribuţiei la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului "Nestle for Healthier Kids", extinderea iniţiativei "Nestle needs YOUth" şi dezvoltarea activităţilor de management sustenabil al performanţei de mediu. Nestle îşi menţine poziţia de lider global în industria de alimente şi băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile şi performanţele lor legate de nutriţie. Poziţia de top conferită Nestle se datorează angajamentului său permanent faţă de nutriţie şi sănătate, precum şi angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezităţii şi subnutriţiei.

Programul "Nestle for Healthier Kids" a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestle care susţin părinţii şi tutorii să crească copii mai sănătoşi, de la activităţi de cercetare şi formulare a produselor până la servicii de educaţie şi nutriţie inovatoare pentru un stil de viaţă sănătos. În România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului "Şi eu trăiesc sănătos - SETS", iniţiat de Fundaţia PRAIS.

Totodată, ambiţia Nestle în ceea ce priveşte iniţiativa globală de tineret "Nestle needs YOUth" este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunităţi de carieră până în anul 2030. Această iniţiativă globală combină şi coordonează toate activităţile care susţin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestle mai doreşte ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase şi mai sănătoase, ci şi mai bune pentru mediu. Ambiţia Nestle pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.