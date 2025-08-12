Fruct Select 2023 SRL - datorii de aproape 692.000 lei, intră în insolvenţă

Tribunalul Ilfov gestionează procedura de insolvenţă a societăţii Fruct Select 2023 SRL (CUI 46493780), cu sediul în Voluntari, str. Şos. Pipera-Tunari nr. 200A, corp A, camera 3, etaj 1, ap. 7, judeţul Ilfov, înregistrată la ONRC sub nr. J23/4735/2022.

Potrivit tabelului preliminar al creanţelor, publicat la 8 august 2025 de administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă "Sandu Emilia”, datoriile totale ale companiei se ridică la 691.610,77 lei.

Din această sumă:

-14.198,00 lei reprezintă creanţe bugetare, datorate DGRFP - Administraţia Finanţelor Publice Ilfov (2,06% din total);

-677.412,77 lei sunt creanţe chirografare, aparţinând creditorului Frutafino S.M.P.C Trading Company din Grecia (97,94% din total).

Conform bilanţului depus pentru anul 2024, societatea a raportat active totale de 766.569 lei (din care active circulante de 697.832 lei, inclusiv stocuri de 261.377 lei şi creanţe de 416.698 lei), datorii totale de 914.600 lei şi capitaluri negative de -139.108 lei. Cifra de afaceri a fost de 6,32 milioane lei, cu o pierdere netă de 164.863 lei şi un număr mediu de 2 angajaţi. Activitatea principală este comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor.

Următorul termen de judecată în dosar este stabilit pentru 19 septembrie 2025.