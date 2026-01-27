Premieră: Cotaţia aurului a trecut de 5.100 dolari uncia

English Version

Preţul aurului a crescut puternic ieri, pe pieţele externe, ajungând pentru prima oară la un nivel record de peste 5.100 de dolari uncia, în măsura în care investitorii s-au îndreptat către acest activ refugiu, pe fondul intensificării incertitudinilor geopolitice globale.

Amintim că tensiunile privind Groenlanda şi Iranul au afectat, în ultima vreme, încrederea investitorilor, ceea ce alimentează plasamentele în metalul galben.

Preţul aurului spot a crescut cu 2,2% în prima parte a zilei de ieri, ajungând la 5.089,78 dolari pe uncie, după ce anterior atinsese un maxim istoric de 5.110,50 dolari/uncie, conform aljazeera.com. Cotaţia futures a aurului cu livrare în aprilie era în urcare cu 2% ieri, la Comex New York, la ora locală 08.16, atingând 5,118.30 dolari uncia, potrivit datelor Bloomberg.

Preţul metalului a crescut cu 64% în 2025, acesta fiind cel mai mare avans anual înregistrat după 1979, determinat de cererea de active refugiu, de relaxarea politicii monetare din SUA, de achiziţiile solide ale băncilor centrale şi de intrările record în fondurile tranzacţionate la bursă (ETF).

Preţul aurului a atins recorduri consecutive în ultima săptămână şi a crescut deja cu peste 18% anul acesta.

• Perturbările comerţului global, catalizator pentru preţul aurului

Creşterea continuă a preţurilor aurului vine în contextul în care războiul comercial, cel mai perturbator din anii 1930 încoace, declanşat de preşedintele SUA Donald Trump, a zguduit lanţurile de aprovizionare şi a crescut costurile afacerilor, notează aljazeera.com. De la preluarea mandatului, în ianuarie anul trecut, administraţia Trump a impus tarife vamale atât rivalilor, cât şi aliaţilor. Majoritatea ţărilor se confruntă cu probleme din cauza taxelor vamale ridicate. De asemenea, Trump a fost acuzat că foloseşte taxele vamale ca arme pentru câştiguri geopolitice.

În weekend, liderul american a declarat că va impune o taxă vamală de 100% Canadei, după ce, anterior, ameninţase că va aplica tarife vamale de 200% vinurilor şi şampaniei franceze, într-un efort aparent de a-l presa pe preşedintele francez Emmanuel Macron să se alăture iniţiativei sale ”Consiliul Păcii pentru Gaza”.

• Următorul prag pentru aur - 6.000 de dolari pe uncie, în 2026?

Cotaţia aurului ar putea urca la 6.000 de dolari pe uncie anul acesta, pe fondul riscurilor geopolitice şi al creşterii nivelului datoriei, estimează analiştii.

Michael Hartnett, analist la Bank of America, a scris recent într-o notă adresată clienţilor, citată de sadanews.ps: ”Istoria nu este un ghid pentru viitor, dar creşterea medie a preţului aurului pe parcursul a patru cicluri a fost de aproximativ 300% în decurs de 43 de luni, ceea ce înseamnă că preţul aurului ar putea ajunge la 6.000 de dolari până în primăvară”. Astfel, conform previziunilor lui Hartnett, preţul aurului ar urca în curând cu peste 20% faţă de maximele istorice actuale. Aşteptările sale reflectă un optimism crescând în ceea ce priveşte aurul, susţinut de achiziţiile băncilor centrale, de dinamica ofertei şi de investitorii care caută protecţie împotriva riscurilor valutare, deşi nivelul de 6.000 de dolari este semnificativ mai mare decât majoritatea previziunilor analiştilor.

La data de 5 ianuarie, Michael Widmer, şeful departamentului de cercetare a metalelor din cadrul Bank of America, a declarat că aurul va rămâne un activ-cheie în portofoliile investitorilor, în acest an. Widmer a spus: ”Aurul continuă să iasă în evidenţă ca instrument de acoperire a riscurilor şi o sursă de randamente suplimentare”.

Bank of America consideră că înăsprirea condiţiilor de piaţă şi sensibilitatea la câştigurile puternice fac din aur un instrument-cheie de acoperire a riscurilor şi un potenţial motor al randamentelor în 2026.

Previziunile Bank of America pentru 2026 se bazează pe aşteptările privind scăderea ofertei şi creşterea costurilor în sectorul aurului. Widmer a anticipat că cele 13 mari companii miniere de aur din America de Nord vor produce 19,2 milioane de uncii în acest an, în scădere cu 2% faţă de 2025, adăugând că majoritatea previziunilor pieţei referitoare la producţie sunt prea optimiste.