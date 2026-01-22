Preşedinta BCE reacţionează la criticile aduse Europei la Davos

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit brusc marţi seara o cină organizată în cadrul Forumului de la Davos, după ce secretarul american pentru comerţ, Howard Lutnick, a criticat economiile europene şi le-a comparat cu performanţele Statelor Unite, potrivit Agerpres.

Lagarde a avertizat anterior că revenirea lui Trump la Casa Albă ar putea aduce provocări pentru Europa. Un director de companie european şi un oficial al zonei euro, ambii sub anonimat, au declarat că decizia preşedintei BCE de a se retrage de la cină a fost justificată, adaugă sursa citată.

Preşedinta Băncii Centrale Europene a declarat că „vedem sfârşitul unei noi ordini mondiale” şi a criticat tacticile comerciale şi geopolitice agresive.

Lagarde a mai subliniat că ameninţarea cu preluarea unui teritoriu precum Groenlanda şi aplicarea tarifelor sau restricţiilor comerciale nu reflectă comportamentul unui aliat şi că această nouă ordine mondială obligă Europa să îşi revizuiască modul de organizare a economiei şi relaţiile cu ţările care respectă aceleaşi reguli, conform Agerpres.