Preşedintele Nicuşor Dan schimbă secretarul CSAT

De asemenea, şeful statului a semnat decretul prin care Mihai Şomordolea a fost eliberat, la cerere, din funcţia de consilier de stat, începând cu 31 ianuarie 2026, subliniază sursa menţionată. Totodată, preşedintele a semnat decretul prin care Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, începând cu aceeaşi dată, potrivit sursei.

Mihai Şomordolea a fost numit consilier de stat la 9 martie 2015. Anterior, între 2008 şi 2015, a ocupat funcţia de şef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, iar din 9 martie 2015 a preluat funcţia de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, informează sursa menţionată.