Preşedintele Parlamentului iranian invocă două precondiţii pentru negocieri: Libanul şi activele blocate ale Iranului

Două dintre măsurile convenite între Statele Unite şi Iran nu au fost încă puse în aplicare, iar acestea trebuie îndeplinite înainte de începerea negocierilor, a transmis preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, într-o postare publicată pe platforma X.

Potrivit acestuia, este vorba despre instituirea unui armistiţiu în Liban şi despre deblocarea activelor Iranului, măsuri care, deşi ar fi fost agreate de Washington şi Teheran, nu au fost încă implementate.

„Două dintre măsurile convenite reciproc între părţi nu au fost încă puse în aplicare: un armistiţiu în Liban şi deblocarea activelor Iranului înainte de începerea negocierilor. Aceste două aspecte trebuie îndeplinite înainte ca negocierile să poată începe”, a declarat oficialul iranian, potrivit postării citate.

Declaraţia intervine în contextul negocierilor dintre Statele Unite şi Iran desfăşurate la Islamabad, demarate la 11 aprilie prin reunirea delegaţiilor celor două state, potrivit Reuters

Totuşi, poziţia exprimată de partea iraniană ridică semne de întrebare cu privire la desfăşurarea efectivă şi la rezultatul acestor discuţii.