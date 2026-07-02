Preşedinţii curţilor de apel resping „atacurile explicite” ale PNL asupra judecătorilor şi consideră „absolut inacceptabile” acuzaţiile aduse instanţelor

Preşedinţii curţilor de apel din România au transmis un comunicat în care consideră „absolut inacceptabile” atacurile explicite ale unui partid politic prin comunicare oficială publică împotriva judecătorilor şi a întregii instanţe învestite cu verificarea legalităţii actelor interne, afirmând că acestea trebuie respinse categoric, conform unui comunicat citat de News.ro. Ei atrag atenţia asupra degradării discursului public şi asupra acţiunilor repetate de reducere până la negare a principiului independenţei justiţiei, potrivit sursei.

Preşedinţii curţilor de apel subliniază că jurisprudenţa Curţii Constituţionale în aplicarea articolului 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului permite explicit analiza judiciară a legalităţii raporturilor dintre partide şi membrii săi, iar negarea publică a obligaţiei instanţelor de a se pronunţa în exercitarea dreptului de acces la justiţie reprezintă o atitudine specifică regimurilor dictatoriale, conform comunicatului. Ei reamintesc că 3.580 de judecători ai României au denunţat o campanie de subordonare politică a justiţiei, iar acţiunile repetate de tipul comunicatului PNL contextualizează „fidel apogeul” unei astfel de campanii care trebuie să înceteze de îndată, potrivit sursei.

Comunicatul este semnat de preşedinţii Curţilor de apel din Alba Iulia, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara şi de preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti, conform News.ro. Reacţia vine după ce PNL a transmis miercuri că hotărârea Tribunalului Bucureşti, prin care a suspendat hotărârea Consiliului Naţional Extraordinar al PNL referitoare la Congres, nu poate afecta hotărârile Congresului, iar conducerea aleasă îşi exercită atribuţiile, şi a criticat constituirea a şase completuri specializate la Tribunalul Bucureşti, decizie pe care partidul o va ataca pe toate căile legale, potrivit News.ro.