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Preţul benzinei explodează în Sevastopol

S.B.
Internaţional / 2 iulie, 16:56

Preţul benzinei explodează în Sevastopol

Preţul benzinei în Sevastopol, cel mai mare oraş din peninsula Crimeea controlată de Rusia, a crescut cu 30% într-o singură săptămână, potrivit datelor publicate miercuri de agenţia rusă de statistică Rosstat, informează news.ro.

Scumpirea vine pe fondul unei crize de aprovizionare cu carburanţi provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice şi energetice ruse.

În unele benzinării din regiunile afectate de penurie, preţul a ajuns la aproximativ 2,42 dolari pe litru, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa şi de peste două ori mai mare decât în Statele Unite.

În Sevastopol, preţul benzinei AI-95 a urcat la 129,68 ruble pe litru, potrivit Rosstat.

Pentru a gestiona lipsa de combustibil, autorităţile din Crimeea au suspendat temporar vânzările de carburant către şoferii particulari şi au redus programul de funcţionare al transportului public şi al cafenelelor.

Ucraina afirmă că atacurile asupra liniilor de aprovizionare şi rafinăriilor fac parte din strategia sa de a afecta capacitatea militară a Rusiei. În ultimele luni, mai multe rafinării şi depozite de combustibil au fost lovite de drone ucrainene, ceea ce a perturbat distribuţia internă a carburanţilor.

Preşedintele Vladimir Putin a recunoscut duminică faptul că atacurile cu drone au provocat penurii de combustibil în mai multe regiuni ale Rusiei, însă a declarat că autorităţile lucrează pentru normalizarea situaţiei.

La nivel naţional, preţul mediu al benzinei în Rusia a crescut cu 1,6% în ultima săptămână, după un avans record de 3% în săptămâna precedentă. În schimb, în Moscova şi în regiunea capitalei s-au înregistrat chiar uşoare scăderi ale preţurilor.

Situaţia contrastează puternic cu cea din Statele Unite, unde preţul mediu al benzinei a continuat să scadă în luna iunie, ajungând la aproximativ 3,85 dolari pe galon, pe fondul ieftinirii petrolului după reluarea exporturilor din Golful Persic.

Creşterea preţurilor la combustibili a atras şi atenţia Băncii centrale a Rusiei, care a anunţat că va analiza impactul scumpirilor asupra inflaţiei şi îl va lua în calcul la următoarele decizii privind politica monetară.

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