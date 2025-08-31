Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Primarul din Chicago îl sfidează pe Trump

M.P.
Internaţional / 31 august, 20:08

Primarul din Chicago îl sfidează pe Trump

Primarul din Chicago, Brandon Johnson, a anunţat că a luat măsuri împotriva planului lui Donald Trump de a desfăşura agenţi federali în cel de al treilea cel mai mare oraş din America cu scopul de opri imigraţia ilegală, relatează The Asscoaited Press, de la care menţionăm următoarele

Departamentul Poliţiei din Chicago nu va fi autorizat să ajute autorităţile federale, iar poliţiştii mincipali nu vor acorda nici ei ajutor vreunei patrule, control rutier sau punct de control conex în timpul viitoarelor raiduri împotriva migraţiei, a anunţat sâmbătă Brandon Johnson.

Primarul a ordonat tuturor serviciilor oraşului să apere drepturile constituţionale ale locuitorilor Chicago ”de posibilitatea unei imigraţii militarizate iminente sau unei desfăşurări a Gărzii Naţionale de către Guvernul federal”.

”Nu primesc ordine de la Guvernul federal”, a respins într-o conferinţă de presă Brandon Johnson, în care jurnalişti au arătat că ”agenţii federali” trebuie ”să se supună ordinelor pe care le primesc”.

Brendon Johnson a împiedicat Poliţia din Chicago să poarte mască pentru a-şi ascunde identitatea, aşa cum fac în prezent majoritatea agenţilor federali în domeniul Imigraţiei şi Vămilor, de când administraţia Trump a preluat puterea.

Donald Trump atacă de mai multe luni, cu regularitate, Chicago şi denunţă regulile de ”sanctuar” ale oraşului, care limitează cooperarea între poliţia locală şi serviciile federale.

Administraţia a încercat să taie anumite finanţări federale ale oraşului, însă justiţia a blocat aceste demersuri.

”Şase persoane au fost ucise, iar alte 24 au fost rănite prin împuşcare la Chicago weekendul trecut, iar J.B. Pritzker, guvernatorul slab şi patetic al Illinoisului tocmai a spus că nu are nevoie de ajutor să prevină CRIMINALITATEA. E NEBUN! Ar face mai bine să rezolve această problemă REPEDE, altfel venim! MAGA. Preşedintele DJT”, a tunat sâmbătă republicanul pe reţeaiua sa Truth Social.

O intervenţie federală la Chicago ar putea începe la 5 septemberie şi dura aproximativ 30 de zile, susţin doi oficiali americani.

În Chicago se află o populaţie importantă de imigranţi, iar oraşul şi statul aplică unele dintre cele mai stricte reguli din ţară prin care interzic orice cooperare cu serviciile federale şi controlul imigraţiei.

Oraşul a condamnat în mai multe rânduri programul de expulzări în masă al lui Donald Trump.

Donald Trump ”este imprudent şi scăpat de sub control”, a denunţat în conferinţa de presă de sâmbătă Brandon Johnson.

”El reprezintă cea mai mare ameminţare la adresa democraţiei noastre pe care am cunoscut-o în istoria ţării”, a denunţat el.

Guvernatorul democrat J.B. Pritzker a denunţat puternic, în urmă cu câteva zile, planurile casei Albe şi l-a acizat pe Donald Trump de faptul că vrea ”să ne militarizeze oraşele şi să pună în pericol democraţia”.

El a precizat că nici biroul său şi nici Primăria Chicago nu au consultante în avans.

”Administraţia caută mijloace prin care să ne ocolească instituţiile, să desfăşoare forţe fără să se coordoneze şi să pună bazele unei puneri în discuţie a alegerilor noastre”, a adăugat el.

Casa Albă i-a răspuns că trimiterea agenţilor federali are ca scop ”lupta împotriva criminalităţii”.

”Dacă aceşti democraţi s-ar concentra asupra luptei împotriva criminalităţii în propriile lor oraşe, în loc să dea lovituri de publicitate criticându-l pe preşedinte, comunităţile lor ar fi mult mai sigure”, i-a replicat sâmbătă, într-un comunicat, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson.

