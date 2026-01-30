Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Profit de 247 miliarde dolari pentru Fondul suveran al Norvegiei

F.A.
Ziarul BURSA #Internaţional / 30 ianuarie

Profit de 247 miliarde dolari pentru Fondul suveran al Norvegiei

English Version

Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat ieri un profit de 2.360 de miliarde de coroane norvegiene (247 de miliarde de dolari, respectiv 206 miliarde de euro) pentru 2025, sub recordul istoric de 2.510 miliarde de coroane înregistrat în 2024, graţie plasamentelor în tehnologie şi finanţe, transmite Reuters, conform Agerpres.

Alimentat de veniturile din petrol şi gaze ale statului norvegian, pe care le investeşte în diferite categorii de active la nivel mondial, valoarea fondului a atins suma colosală de 21.268 miliarde de coroane (1.858 miliarde de euro) la finele anului trecut.

Pe ansamblul anului 2025, randamentul general al investiţiilor fondului a fost unul de 15,1% cu 0,28 puncte procentuale sub indicatorul de referinţă stabilă de Ministerul norvegian de Finanţe.

”Fondul a înregistrat performanţe foarte solide în 2025. Acţiunile din sectoarele tehnologie, finanţe şi materii prime s-au evidenţiat, având o contribuţie semnificativă la randamentul total”, a declarat Nicolai Tangen, director general la Norges Bank Investment Management, entitatea care gestionează fondul norvegian.

O cincime din investiţiile NBIM sunt în acţiuni din sectorul tehnologiei şi 12% în companii financiare. În a doua jumătate a anului, fondul şi-a redus participaţiile la cele mai mari firme de tehnologie din SUA, iar printre cele mai mari participaţii ale sale se numără acum Nvidia Corp., Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. şi Amazon.com Inc.

În timp ce investiţiile în acţiuni au avut un randament de 19,3%, plasamentele în instrumente cu venit fix - de 5,4%, iar investiţiile în imobiliare -de 4,4%. De asemenea, randamentul investiţiilor în infrastructura de energie regenerabilă a fost de 18,1%, a declarat NBIM.

La finele anului trecut, 71,3% din activele fondului erau investite în acţiuni, mai puţin decât 71,4% la sfârşitul lui 2024, în timp ce ponderea activelor investite în instrumente cu venit fix a scăzut la 26,5%, de la 26,6%. Ponderea activelor investite în imobiliare a scăzut până la 1,7%, de la 1,8%, şi 0,4% erau investite în infrastructuri din domeniul energiilor regenerabile, în creştere de la 0,1% în 2024.

Înfiinţat în 1996, Fondul suveran de investiţii al Norvegiei deţine aproximativ 1,5% din totalul acţiunilor listate la nivel global, în aproximativ 7.200 de companii, ceea ce îl face cel mai mare investitor suveran din lume.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb