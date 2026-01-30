Profit de 247 miliarde dolari pentru Fondul suveran al Norvegiei

English Version

Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat ieri un profit de 2.360 de miliarde de coroane norvegiene (247 de miliarde de dolari, respectiv 206 miliarde de euro) pentru 2025, sub recordul istoric de 2.510 miliarde de coroane înregistrat în 2024, graţie plasamentelor în tehnologie şi finanţe, transmite Reuters, conform Agerpres.

Alimentat de veniturile din petrol şi gaze ale statului norvegian, pe care le investeşte în diferite categorii de active la nivel mondial, valoarea fondului a atins suma colosală de 21.268 miliarde de coroane (1.858 miliarde de euro) la finele anului trecut.

Pe ansamblul anului 2025, randamentul general al investiţiilor fondului a fost unul de 15,1% cu 0,28 puncte procentuale sub indicatorul de referinţă stabilă de Ministerul norvegian de Finanţe.

”Fondul a înregistrat performanţe foarte solide în 2025. Acţiunile din sectoarele tehnologie, finanţe şi materii prime s-au evidenţiat, având o contribuţie semnificativă la randamentul total”, a declarat Nicolai Tangen, director general la Norges Bank Investment Management, entitatea care gestionează fondul norvegian.

O cincime din investiţiile NBIM sunt în acţiuni din sectorul tehnologiei şi 12% în companii financiare. În a doua jumătate a anului, fondul şi-a redus participaţiile la cele mai mari firme de tehnologie din SUA, iar printre cele mai mari participaţii ale sale se numără acum Nvidia Corp., Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. şi Amazon.com Inc.

În timp ce investiţiile în acţiuni au avut un randament de 19,3%, plasamentele în instrumente cu venit fix - de 5,4%, iar investiţiile în imobiliare -de 4,4%. De asemenea, randamentul investiţiilor în infrastructura de energie regenerabilă a fost de 18,1%, a declarat NBIM.

La finele anului trecut, 71,3% din activele fondului erau investite în acţiuni, mai puţin decât 71,4% la sfârşitul lui 2024, în timp ce ponderea activelor investite în instrumente cu venit fix a scăzut la 26,5%, de la 26,6%. Ponderea activelor investite în imobiliare a scăzut până la 1,7%, de la 1,8%, şi 0,4% erau investite în infrastructuri din domeniul energiilor regenerabile, în creştere de la 0,1% în 2024.

Înfiinţat în 1996, Fondul suveran de investiţii al Norvegiei deţine aproximativ 1,5% din totalul acţiunilor listate la nivel global, în aproximativ 7.200 de companii, ceea ce îl face cel mai mare investitor suveran din lume.