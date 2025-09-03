Prognoza meteo (03.09. - 04.09.2025)

Prognoza pentru România

Vremea se va menţine călduroasă în cea mai mare parte a ţării, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic, local caniculă şi un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, înnorări temporar accentuate, averse şi descărcări electrice, după-amiaza în zona de munte, în special a Carpaţilor Occidentali şi din vestul Carpaţilor Meridionali, iar spre seară şi noaptea în Banat, local în Crişana şi vestul Olteniei. Izolat va cădea grindină, iar cantităţile de apă vor depăşi 15...25 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar fenomene asociate instabilităţii se pot semnala izolat, cu o probabilitate mai mare în sud-vestul Transilvaniei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 şi 36 de grade, iar cele minime de la 8...10 grade în estul Transilvaniei şi până la 20...21 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţă în sud-est şi centru.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin ziua şi variabil noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 35...37 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.