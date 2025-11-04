Prognoza meteo (04.11. - 05.11.2025)

Prognoza pentru România

Vremea se va răci în toate regiunile, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va deveni variabil în vestul şi nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi mai mult noros. Temporar va ploua în Muntenia, Dobrogea, local în Oltenia, iar pe parcursul zilei izolat şi în Moldova şi Transilvania. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în prima parte a intervalului în est şi sud-est, în extremitatea de sud-vest şi la munte, în general cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 şi 9 grade. Izolat va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea se va răci faţă de zilele precedente, astfel că valorile termice diurne vor deveni apropiate de mediile multianuale specifice acestei date; temperatura maximă va fi de 13...14 grade. Cerul va fi noros, iar temporar va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică, mai mare decât ar fi normal în această perioadă, va fi de 7...9 grade.