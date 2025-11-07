Prognoza meteo (07.11. - 08.11.2025)

Prognoza pentru România

Pe parcursul zilei cerul va fi noros în jumătatea de sud a ţării, unde local va ploua, iar în restul teritoriului înnorările vor fi temporare şi ploile se vor semnala pe areale mici, cu precădere în Transilvania. Seara şi noaptea nebulozitatea se va extinde în toate regiunile, iar ploile se vor semnala cu caracter local în vest, centru şi sud şi doar cu totul izolat în rest. Cantităţile de apă obţinute prin acumulare vor depăşi pe alocuri 15...20 l/mp, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud-vest. La munte, la altitudini mai mari de 1800 m, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări pe litoral şi pe arii restrânse în sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, până spre 12 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Cerul se va menţine înnorat şi temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 7...8 grade.