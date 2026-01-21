Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Prognoza meteo (21.01. - 22.01.2026)

Ştiri utilitare / 21 ianuarie

Prognoza meteo (21.01. - 22.01.2026)

Prognoza meteo (21.01. - 22.01.2026)

Prognoza pentru România

Vremea va fi geroasă dimineaţa în cea mai mare parte a ţării, iar noaptea în nordul Crişanei, în Maramureş, nordul Moldovei şi pe alocuri în Transilvania. În orele amiezii, valorile termice, mai mari decât în zilele precedente se vor situa în jurul celor normale datei, exceptând zonele de deal şi de munte unde vor fi mai ridicate decât acestea, şi nordul Moldovei unde, izolat se vor situa în jurul pragului de ger. Cerul, mai mult senin ziua, se va înnora treptat din a doua parte a intervalului în majoritatea regiunilor, iar pe arii restrânse în cele sudice, trecător vor fi precipitaţii slabe mixte şi depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali, în sudul Banatului şi pe arii restrânse în Moldova (cu viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 şi 8 grade, cu cele mai mici valori în nordul Moldovei, iar cele minime între -19 şi 3 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă asociată cu depuneri de chiciură.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi geroasă dimineaţa, însă în orele amiezii valorile termice, mai mari decât în zile anterioare, se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei. Cerul, senin ziua va avea înnorări în a doua parte a intervalului, iar îndeosebi spre sfârşitul acestuia, trecător vor fi precipitaţii slabe mixte şi depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 3...4 grade, iar cea minimă de -4...-2 grade.

Ziarul BURSA

21 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 ianuarie

