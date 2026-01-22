Prognoza meteo (22.01. - 23.01.2026)

Prognoza pentru România

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei, însă dimineaţa va fi ger în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei. Cerul va fi mai mult noros şi temporar vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în cea mai mare parte a Moldovei şi Munteniei, local în Oltenia, Transilvania şi sudul Banatului şi cu totul izolat în celelalte regiuni. În primele ore ale intervalului, pe arii restrânse se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor situa în general între -2 şi 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 şi 3 grade. Pe alocuri va fi ceaţă, asociată izolat cu depunere de chiciură.

Prognoza pentru Bucureşti

Regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru această dată din an. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale intervalului vor fi precipitaţii slabe mixte şi depuneri de polei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -1...0 grade. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă.