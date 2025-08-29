Prognoza meteo (29.08. - 30.08.2025)

Prognoza pentru România

Valorile termice vor continua să crească uşor, astfel că vremea se va menţine călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a ţării, iar în Banat şi Crişana local va fi caniculă şi disconfort termic ridicat. Cerul va fi mai mult senin, dar în a doua parte a nopţii în extremitatea de vest a teritoriului, vor fi unele înnorări şi izolat, posibil, ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări mai ales ziua în Banat (rafale în general de 50...60 km/h) şi local, cu viteze mai mici, în sudul Crişanei şi în Moldova, precum şi pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3...4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 22...23 de grade în Dealurile de Vest. În a doua parte a nopţii, izolat, se va forma ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Valorile termice vor creşte uşor, astfel încât temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 13...16 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.