Record de precocitate în Liga Campionilor

Înlocuindu-l pe Noni Madueke în repriza a doua (min. 76), marţi, în victoria de pe terenul echipei Sporting (1-0), Max Dowman a intrat în istoria clubului Arsenal. Dar nu doar atât. Tânărul mijlocaş ofensiv englez a devenit cel mai tânăr jucător care a disputat un sfert de finală în Liga Campionilor, la vârsta de 16 ani şi 97 de zile.

El l-a depăşit pe spaniolul Lamine Yamal (16 ani şi 272 de zile) . Dar într-un meci eliminatoriu din Liga Campionilor, Filip Pavic rămâne cel mai tânăr (16 ani şi 58 de zile).

Tânărul jucător de la Bayern Munchen a intrat în joc şi împotriva echipei Atalanta Bergamo, pe 18 martie, în meciul tur din optimile de finală (4-1). De atunci nu a mai jucat.