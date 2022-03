Reţea de socializare pentru pasionaţii de nutriţie şi sport

Combinaţia dintre tehnologie, sport şi nutriţie poate oferi rezultate spectaculoase, dacă mixajul este atent realizat. O echipă de români lansează o reţea de socializare dedicată pasionaţilor de sport şi alimentaţie sănătoasă. Prin opţiunile pe care le oferă, Fity se află la intersecţia domeniilor healthy lifestyle, metaverse şi crypto, oferind suport pentru structurarea unui stil de viaţă sănătos şi oferind provocări pentru depăşirea limitelor. Călin Perpelea, fondator al companiei, afirmă: "Pandemia COVID-19 ne-a schimbat tuturor priorităţile, sănătatea recâştigându-şi locul binemeritat în vârful listei. Cu ajutorul Fity, ne dorim ca utilizatorii să aibă grijă de sănătatea lor, încurajând acest obiectiv prin intermediul noilor tehnologii şi al conceptelor de gamification şi play to earn". Platforma reuneşte specialişti în fitness şi nutriţie, oferă planuri personalizate de antrenament şi dietă, calculator nutriţional, antrenamente prin live streaming şi acces la o comunitate internaţională a celor pasionaţi de menţinerea unui stil de viaţă sănătos. Platforma este disponibilă utilizatorilor atât în versiune web dar şi mobil pentru iOS şi Android. Potrivit fondatorului Fity, în 2021 investiţiile au totalizat 55.000 euro, bani folosiţi pentru dezvoltarea platformei, branding şi strategie de marketing. Pentru anul în curs au fost bugetate investiţii în valoare de 245.000 euro, fonduri care vor fi direcţionate către integrarea tehnologiei blockchain, dezvoltarea tokenului şi a colecţiei de NFT-uri, integrarea cu Fitbit şi Garmin dar şi dezvoltarea sistemului de streaming în VR. Călin Perpelea a mai precizat: "Fity îşi propune să susţină educaţia în sănătate şi să-i recompenseze atât pe creatorii de conţinut valoros cat şi pe cei care sunt implicaţi în atingerea obiectivelor lor de nutriţie şi sport. Credem cu tărie în componenta socială a platformei şi în importanţa sprijinului unei comunităţi atunci când îţi doreşti să te autodepăşeşti. În ultimul an am lucrat zi şi noapte la dezvoltarea acestui proiect însă feedback-ul pozitiv pe care l-am primit din partea comunităţii ne dovedeşte că am făcut alegerea corectă atunci când am decis să ne implicăm total în dezvoltarea platformei". În trimestrul doi al anului, fondatorul platformei anunţă lansarea unei colecţii de 1.000 de NFT-uri pe blockchainul Elrond. Doar posesorii acestora beneficiază de acces pe viaţă la varianta Platinum a platformei, precum şi posibilitatea de a participa la vanzarea de tokeni Fity la pret preferenţial, pe care, ulterior pot alege să îi ţină la staking pentru o dobândă de 20% pe an sau să îi folosească pentru achiziţionarea de articole sportive eco-friendly. Mai mult decât atât, la începutul anului 2023, Călin Perpelea anunţă lansarea unui joc play to earn, dar şi integrarea în metaverse a sesiunilor de antrenament.